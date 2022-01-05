Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно діяти за планом

Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно діяти за планом

День, коли йти до поставленої мети треба лише заздалегідь продуманими та прорахованими шляхами – імпровізації у цей час неприпустимі.

Якщо все зробити правильно, дуже скоро – буквально протягом двох-трьох тижнів – життя зміниться на краще, що можна буде відчути на моральному та фізичному рівні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 січня для Овнів

Кожен свій вчинок необхідно ретельно і прискіпливо продумувати і прораховувати, але якщо рішення прийняте, не варто піддавати його сумніву — потрібно негайно йти вперед.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 січня для Тельців

День сприятливий для примирення з коханою людиною, з якою ви – найімовірніше, без своєї волі – примудрилися посваритися відразу після Нового року, сьогодні вона охоче піде вам назустріч.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 січня для Близнят

Сьогодні зірки наполегливо рекомендують вам попрацювати над своєю самооцінкою – не властива вам невпевненість у собі заважає вам досягти бажаних результатів в особистому житті.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 січня для Раків

Настав час відпустити образу, без злого наміру нанесену кимось із близьких – забувши про неї, ви з подивом відчуєте, що дихати стало значно легше, а жити – куди простіше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 січня для Левів

Важливо навчитися брати на себе відповідальність за те, що відбувається у вашому житті – лише припинивши звинувачувати оточуючих у своїх помилках та невдачах, ви перестанете плестися у хвості та почнете перемагати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 січня для Дів

Ризик, звичайно, благородна справа, але сьогодні від нього краще утриматися, інакше ви не лише нічого не виграєте, а й втратите те, що маєте на сьогоднішній день.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 січня для Терезів

Приймаючи важливе – життєве чи професійне – рішення, не поспішайте: лише старанно, як ви це вмієте, зваживши всі "за" та "проти", ви зможете виробити правильну лінію поведінки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 січня для Скорпіонів

Визначивши важливу для себе мету, постарайтеся йти до неї, ні на що не відволікаючись і не повертаючи убік – лише в такому разі вам вдасться максимально швидко отримати бажане.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 січня для Стрільців

Не варто слухати чужі поради, навіть якщо ви повністю довіряєте цій людині – живіть своїм розумом, тоді і своїми досягненнями – як, власне, і своїми помилками — ви будете зобов'язані лише собі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 січня для Козорогів

Енергію, приплив якої ви відчуєте цього дня, небажано розмінювати на дрібниці – рекомендується витратити її на роботу над важливою справою, тоді вона просуватиметься швидко та успішно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 січня для Водоліїв

Найкращими "порадниками" цього дня стануть спокій та впевненість у собі – з їхньою допомогою вдасться вирішити як застарілі, так і нові професійні проблеми, які можуть виявитися цього дня.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 січня для Риб

Цього дня можна – і обов'язково треба – планувати доленосні життєві події: заручини чи весілля, що відбулися цього дня, пройдуть на "ура" і найсприятливішим чином відіб'ються на подальшому житті.

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