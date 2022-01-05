Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно діяти за планом

День, коли йти до поставленої мети треба лише заздалегідь продуманими та прорахованими шляхами – імпровізації у цей час неприпустимі.
Якщо все зробити правильно, дуже скоро – буквально протягом двох-трьох тижнів – життя зміниться на краще, що можна буде відчути на моральному та фізичному рівні.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 6 січня для Овнів
Кожен свій вчинок необхідно ретельно і прискіпливо продумувати і прораховувати, але якщо рішення прийняте, не варто піддавати його сумніву — потрібно негайно йти вперед.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 6 січня для Тельців
День сприятливий для примирення з коханою людиною, з якою ви – найімовірніше, без своєї волі – примудрилися посваритися відразу після Нового року, сьогодні вона охоче піде вам назустріч.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 6 січня для Близнят
Сьогодні зірки наполегливо рекомендують вам попрацювати над своєю самооцінкою – не властива вам невпевненість у собі заважає вам досягти бажаних результатів в особистому житті.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 6 січня для Раків
Настав час відпустити образу, без злого наміру нанесену кимось із близьких – забувши про неї, ви з подивом відчуєте, що дихати стало значно легше, а жити – куди простіше.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 6 січня для Левів
Важливо навчитися брати на себе відповідальність за те, що відбувається у вашому житті – лише припинивши звинувачувати оточуючих у своїх помилках та невдачах, ви перестанете плестися у хвості та почнете перемагати.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 6 січня для Дів
Ризик, звичайно, благородна справа, але сьогодні від нього краще утриматися, інакше ви не лише нічого не виграєте, а й втратите те, що маєте на сьогоднішній день.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 6 січня для Терезів
Приймаючи важливе – життєве чи професійне – рішення, не поспішайте: лише старанно, як ви це вмієте, зваживши всі "за" та "проти", ви зможете виробити правильну лінію поведінки.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 6 січня для Скорпіонів
Визначивши важливу для себе мету, постарайтеся йти до неї, ні на що не відволікаючись і не повертаючи убік – лише в такому разі вам вдасться максимально швидко отримати бажане.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 6 січня для Стрільців
Не варто слухати чужі поради, навіть якщо ви повністю довіряєте цій людині – живіть своїм розумом, тоді і своїми досягненнями – як, власне, і своїми помилками — ви будете зобов'язані лише собі.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 6 січня для Козорогів
Енергію, приплив якої ви відчуєте цього дня, небажано розмінювати на дрібниці – рекомендується витратити її на роботу над важливою справою, тоді вона просуватиметься швидко та успішно.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 6 січня для Водоліїв
Найкращими "порадниками" цього дня стануть спокій та впевненість у собі – з їхньою допомогою вдасться вирішити як застарілі, так і нові професійні проблеми, які можуть виявитися цього дня.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 6 січня для Риб
Цього дня можна – і обов'язково треба – планувати доленосні життєві події: заручини чи весілля, що відбулися цього дня, пройдуть на "ура" і найсприятливішим чином відіб'ються на подальшому житті.
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