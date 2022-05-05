Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо потужний приплив енергії

Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо потужний приплив енергії

День, коли можна відчути неймовірний приплив енергії, яка дасть відчуття того, що до снаги будь-яка – навіть дуже складна – справа.

Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна відчути неймовірний приплив енергії.

Проте він може виявитися оманливим – сил поки що не так багато, щоб можна було планувати на сьогодні серйозні проєкти. Якщо ж їх не уникнути, рекомендується розділити поставлене завдання на кілька частин і виконувати його поетапно. День також добрий для допомоги іншим – як матеріальної, так і моральної.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 травня для Овнів

Не можна дозволяти не лише недобрих слів, а й злих думок: висловлені вголос або сказані подумки, вони спричинять проблеми для тих, на кого спрямовані, але потім обов'язково повернуться назад.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 травня для Тельців

При виникненні найменшої проблеми – як професійної, так і побутової – ви миттєво отримаєте допомогу та підтримку, головне, не соромтеся і озвучити її.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 травня для Близнят

Встигнути зробити все – як удома, так і на роботі – зможуть ті, хто не полінується і зранку складе докладний план на день: лише в такому разі вдасться, пересуваючись від однієї справи до іншої, "закрити" всі питання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 травня для Раків

Якщо ви давно збиралися, як то кажуть, розпочати нове життя, найкращого часу вам не знайти: сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб перевернути старий "аркуш" життя і почати "заповнювати" чистий.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 травня для Левів

Тим, хто шукає роботу, необхідно звернути увагу на пропозицію, яка може надійти сьогодні: на перший погляд вона видасться вам скромною, але, на щастя, це оманливе враження.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 травня для Дів

Перш ніж підкорювати професійну вершину, необхідно переконатися, що мета обрана правильно і вона, як прийнято говорити, вам по зубах, інакше ви даремно витратите час і сили.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 травня для Терезів

Навіть за умови тотальної зайнятості необхідно знайти час для сім'ї, особливо це стосується дітей та літніх родичів – вони потребують спілкування з вами, не скупіться на нього.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 травня для Скорпіонів

Сказані вами сьогодні слова одразу набуватимуть матеріальної сили, тому важливо думати, перш ніж щось казати: згодом помилка може дорого вам вартувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 травня для Стрільців

Сьогодні – втім, як і завжди – небажано хизуватися своїми досягненнями, а особливо планами: велика ймовірність того, що хтось із колег візьме їх на олівець та здійснить раніше за вас.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 травня для Козорогів

Не варто витрачати відпущену вам сьогодні енергію на порожні розмови – краще спрямуйте її на роботу: можливо, вам не вдасться втілити в життя серйозний проєкт, але зробити значний доробок ви зможете.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 травня для Водоліїв

Добре вдаватиметься оформлення різноманітних документів – від довідки з комунальної контори до закордонного паспорта: черг на вашому шляху майже не буде, а чиновники будуть налаштовані доброзичливо та допоможуть вам.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 травня для Риб

Якщо начальство попросить вас звітувати про виконану вами останнім часом роботу, не впадайте в паніку, а складіть чіткий план доповіді – він допоможе вам не збитися і гідно презентувати результати своєї праці.

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