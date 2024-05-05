Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно втілювати мрії в реальність

День, коли можна – і треба! – діяти для того, щоб перетворити мрії – навіть найсміливіші – на реальність.

Думати в цей час треба лише про сьогодення: як минуле, так і майбутнє позбавлять сил, необхідних для рішучих вчинків, на які сьогодні чекає від усіх нас Всесвіт. Також бажано впорядковувати навколишній світ – передусім на мікрорівні, прибираючи у власній оселі або роблячи в ній ремонт.

Овен

День, коли представникам вашого знака доведеться "пожинати" те, що ви певний час тому "посіяли": добре, якщо в анамнезі будуть переважно добрі, а не погані і злі справи.

Телець

Події, які на перший погляд здаватимуться вам неприємними, з часом виявляться зовсім не такими, тому не варто робити поспішних висновків – потрібно дати ситуації устоятися.

Близнята

Сьогоднішній день, незважаючи на його будній статус, необхідно присвятити відпочинку: на роботі на особливі досягнення розраховувати не доводиться, тож не варто витрачати дорогоцінні ресурси – час і сили – намарно.

Рак

Дослухаючись до свого внутрішнього голосу, все ж намагайтеся не ставити його "думку" на чільне місце: сьогодні інтуїція є не єдиним способом осягнути істину, тож не відмовляйтеся від доводів розуму.

Лев

Не варто стримувати себе в бажанні робити широкі жести, мета яких – обдарувати ласкою когось з людей у вашому оточенні: не шкодуйте проявів своєї доброти, вона вам зарахується.

Діва

Будь-яка справа, до якої ви сьогодні візьметеся, буквально приречена на успіх, тому потрібно працювати, не гаючи часу: втрачений у цей час шанс вам, найімовірніше, вже не випаде.

Терези

Не дозволяйте людям навколо вас "розгойдувати" ваш емоційний стан – від ейфорії до відчаю і назад: кожен з них переслідуватиме свою – корисливу – мету, не варто піддаватися.

Скорпіон

Не варто ухвалювати важливе життєве – чи професійне – рішення саме сьогодні: воно навряд чи виявиться вдалим, тому потрібно відтермінувати його хоча б на кілька днів – так буде краще для всіх.

Стрілець

День сприятливий для спілкування з друзями – як за особистої зустрічі, так і на відстані: в будь-якому разі позитивні емоції, які ви зрештою отримаєте, дадуть необхідний для роботи приплив сил.

Козоріг

Поганого – можна навіть сказати, пригніченого – настрою можна буде позбутися простим і доступним способом – за допомогою домашніх справ: вони й від думок відволічуть, і навколишній простір прикрасять.

Водолій

До пропозиції обійняти вищу посаду або перейти на іншу роботу необхідно поставитися з максимальною увагою: вона відкриє перед вами не лише фінансові, а й кар'єрні перспективи.

Риби

Незважаючи на велику кількість справ, з якими зазвичай пов'язаний початок робочого тижня, необхідно знайти час для прогулянки парком – спілкування з природою надасть заряд бадьорості й сил.

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