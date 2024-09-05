Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли доведеться вибирати між добром та злом

День, коли хочемо ми того чи ні, доведеться обирати між добром та злом – проскочити «між крапельками» не вдасться.

Від того, чому в такому разі віддасть перевагу кожному з нас, багато в чому залежить наше найближче майбутнє – своїм рішенням та перевагою ми закладаємо програму свого життя на місяці, а то й роки наперед. Під дією хвилини можна продовжувати активно діяти, аналізуючи водночас кожен свій крок: відчувши, що збилися зі шляху, потрібно зупинитися і, поки не пізно, повернутися назад, щоб усе виправити.

Овен

Відповідь на важливе життєве питання сьогодні може прийти до вас уві сні: головне, не забути, що саме ви побачите — згодом ці дані допоможуть вам знайти вихід із ситації, що склалася в житті.

Телець

Намагайтеся втримати емоції в рамках розумного, інакше їхній «спалах» може мати для вас серйозні наслідки – аж до розриву з коханою людиною та звільнення з роботи.

Близнята

До старого знайомого, який з'явиться у вашому житті після тривалої перерви, необхідно поставитися з обережністю: найімовірніше, він переслідуватиме стосовно вас корисливу мету.

Рак

Не варто симетрично реагувати на двозначні жарти з боку оточення – дати йому гідну відсіч вам навряд чи вдасться, тому краще проігнорувати чужу грубість.

Лев

День сприятливий для того, щоб подбати про своє здоров'я: відмовитися від шкідливих звичок, переглянути харчовий раціон і зайнятися фізкультурою чи спортом – тут вже кому більше підходить.

Діва

Бажання відмовитися від будь-якої роботи і приинити спілкуватися буде продиктовано втомою — варто трохи перетерпіти, і друге дихання, яке відкриється в цей час, воно дозволить жити далі.

Терези

Не варто з'ясовувати стосунки з близькими людьми – конструктиву в таких розмовах не буде, а от у приводах для серйозного та тривалого конфлікту нестачі, на жаль, не буде

Скорпіон

З будь-якого – зокрема і їдкого – зауваження, почутого цього дня, можна зробити важливі висновки, які згодом змінять життя на краще – головне, не сприймати критику в багнети.

Стрілець

Щоб уникнути агресивного ставлення з боку оточення – як знайомих, так і незнайомих людей – краще цього дня – навіть таким товариським людям як ви – звести будь-яке спілкування до мінімуму.

Козоріг

Не рекомендується слухати плітки і тим більше брати участь в обговоренні інших людей: дізнавшись про це, вони, найімовірніше, образяться і затамують зло – навіщо вам вороги в їхній особі?

Водолій

Головне цього дня – незважаючи на його вихідний статус – докладний план, якого важливо скрупульозно дотримуватися, інакше можна порушити порядок речей та потрапити до жорсткого цейтноту.

Риби

Щоб негативні емоції не зіпсували вам день, знайдіть заняття, яке дозволить відволіктися від зовнішніх подразників – наприклад, в'язання, яке може вважатися медитацією.

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