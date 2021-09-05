Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили закінчуються

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили закінчуються

День, коли сили у людей закінчуються і вони не в змозі протистояти темній енергетиці, яка панує в цей час.

Не дивно, що настрій неухильно падає аж до депресії, а у особливо вразливих і сприйнятливих людей можуть виникнути проблеми з психікою — наприклад, розвинеться манія переслідування. Уникнути цього можна, звівши спілкування з оточенням до мінімуму і не залишаючи без особливої потреби стін свого житла.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 вересня для Овнів

Небажано не тільки переносити чутки і плітки, але і просто слухати їх — наслідком такої поведінки може стати серйозна сварка з людиною, якої безпосередньо стосується це лихослів'я.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 вересня для Тельців

Не варто штучно підстьобувати свій організм, змушуючи його працювати в звичному режимі — сьогодні необхідно дати йому можливість відпочити і зосередитися на рішенні нетрудомістких питань.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 вересня для Близнят

Виконуючи намічену на цей день роботу — наприклад, закінчуючи роботу над статтею чи зводячи дебет з кредитом у звіті, не поспішайте представляти їх на суд начальства — дрібна неточність може зіпсувати враження від роботи.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 вересня для Раків

Складний робочий проєкт загрожує виниклими на порожньому місці складнощами і так званими підводними каменями, тому краще відкласти їх на інший день, а сьогодні зайнятися вирішенням другорядних питань.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 вересня для Левів

У сварці двох близьких вам людей необхідно тримати нейтралітет, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб в події звинуватили саме вас — до того ж, ви ризикуєте посваритися з ними раз і назавжди.

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Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 вересня для Дів

Почувши різке зауваження з боку когось із сторонніх людей, постарайтеся опанувати себе і не реагувати не нього — в іншому разі ви витратите масу енергії, яка необхідна для життя і роботи.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 вересня для Терезів

За жодних умов не варто вступати в суперечки з начальством — навіть якщо воно явно несправедливе, варто вдати, що ви цього не помічаєте, інакше в майбутньому вам буде дуже важко з ним працювати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 вересня для Скорпіонів

Замість того, щоб зривати поганий настрій на оточенні, намагайтеся випустити пар, зробивши генеральне прибирання будинку, або розгребти завали документів на робочому столі — як реальному, так і віртуальному.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 для Стрільців

Вам не варто давати волю негативним емоціям — це може захопити вас занадто далеко від стриманої і урівноваженої поведінки, що, своєю чергою, загрожує непоправними змінами у взаєминах із людьми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 вересня для Козорогів

Найкращий спосіб уникнути нервового зриву, який з великою часткою ймовірності може статися цього дня, навантажити себе роботою — бажано так, щоб ніколи було і вгору глянути.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 вересня для Водоліїв

Від серйозних угод сьогодні краще відмовитися — швидше за все, вони призведуть зовсім не до тих результатів, на які ви спочатку розраховували, і замість прибутку принесуть великі — і прикрі — втрати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 вересня для Риб

Слабкість, яку ви можете відчути в цей день, обумовлена не станом здоров'я, а банальною втомою — досить трохи відпочити, і все увійде в норму.

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