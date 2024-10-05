Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми зіткнемося з труднощами

День, коли на життєвому шляху, як правило, виникає безліч перешкод, які можуть здатися непереборними.

Насправді впоратися з ними буде не так уже й складно, головне в цьому випадку – бажання, а все інше – справа техніки. Поставивши мету, необхідно йти до неї, без сумнівів і коливань, інакше всі докладені до її досягнення сили минуть задарма. І той факт, що сьогодні, найімовірніше, йтиметься про домашні справи або вирішення особистих проблем, їхнього значення не применшує.

Овен

Сон, який ви побачите цієї ночі, важко буде правильно розшифрувати: тільки з часом ви зрозумієте, що саме побачили і про яку – приємну – подію Всесвіт хотів вас попередити.

Телець

Наскільки б сильно не дратували вас рідні люди, пам'ятайте, інших у вас не буде, тому вибудовуйте стосунки саме з ними, тим більше, що вони вас терплять у будь-якому вигляді та в будь-яких життєвих ситуаціях.

Близнята

Домашні клопоти відвернуть від сумних думок, які можуть «накрити» вас від самого ранку: чистота і лад не тільки ушляхетнять навколишній простір, але і забезпечать внутрішню гармонію.

Рак

Якщо ви давно збиралися поговорити з близькою людиною про проблеми, що виникли у ваших взаєминах, кращого часу не знайти: сьогодні ви розумітимете одне одного з пів слова і навіть напівпогляду.

Лев

Зірки рекомендують вам відмовитися від кардинальних рішень, якої б життєвої сфери – професійної чи особистої – вони не торкалися: велика ймовірність того, що незабаром ви про них пошкодуєте.

Діва

Не варто перекладати відповідальність за свої помилки на людей, які вас оточують – як друзів, так і колег: вам дуже швидко нагадають про те, що попереджали вас про можливі наслідки неправильного кроку.

Терези

Можливо, напередодні ви були надто різкі з кимось із близьких, через що стосунки в сім'ї можуть розжаритися до краю: не варто доводити сварку до краю — краще визнати свою провину і перепросити.

Скорпіон

Не варто приймати близько до серця неприємну звістку, яку ви можете отримати від ранку: найімовірніше, вже до обіду виявиться, що вона є фейковою – хтось переплутав факти і даремно налякав вас.

Стрілець

У пошуках відповіді на важливе запитання – як ділового, так і особистого характеру, зверніть увагу на знаки, які траплятимуться вам буквально на кожному кроці – вони поганого не порадять.

Козоріг

Якщо ви відчуваєте за собою якусь навіть незначну провину перед іншою людиною, зробіть усе для того, щоб її загладити: сьогодні обставини для цього складуться максимально сприятливі.

Водолій

Опинившись у скрутному становищі, звертайтеся за допомогою до близьких людей: вони не лише нададуть вам необхідне сприяння, а й – що важливо – зроблять це абсолютно безкорисливо.

Риби

Зірки застерігають вас від прояву зарозумілості і задавацтва: обставини можуть скластися таким чином, що ви покажете себе з протилежного боку і станете об'єктом для глузування.

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