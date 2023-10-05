Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли таємне стане явним

День, коли таємне стає явним: навіть те, що ретельно приховували від людей навколо ми чи вони від нас, вийде на поверхню.

Спілкуватися сьогодні можна лише з тими людьми, включно з друзями й рідними, від яких немає жодних секретів, інакше вони припинять бути такими, а сама людина ризикує потрапити у вкрай незручне становище. Такими ж обережними необхідно бути і з чужими таємницями, які можуть стати відомі нам – задля уникнення серйозного скандалу в жодному разі не можна робити їх публічним надбанням.

Овен

Ідеї, які сьогодні можуть спасти на думку, виявляться доволі продуктивними, тому варто не лише зафіксувати їх – так би мовити, на згадку – а й додати до найближчих професійних планів.

Телець

Тим, кому треба вивчити на пам'ять величезні обсяги тексту – наприклад, студентам, екскурсоводам чи ведучим тренінгів – потрібно скористатися сьогоднішнім днем: будь-яка інформація засвоюватиметься легко і швидко.

Близнята

Успіх у роботі чи навчанні супроводжуватиме тих представників знака, які зможуть упоратися з властивою їм розсіяністю і зосередитися на виконанні завдання, яке стоїть перед ними сьогодні.

Рак

По допомогу до вас сьогодні може звернутися людина, яку ви звикли вважати всесильною, тому її слабкість вас здивує: намагайтеся зробити все, що від вас залежить, щоб підтримати її.

Лев

Інформація, яку ви мимохідь отримаєте сьогодні, може виявитися дуже важливою, тож відмахнутися від неї, вважаючи неважливою, – велика помилка, намагайтеся її уникнути.

Діва

Не варто планувати на сьогодні реалізацію глобальних завдань і планування перспективних проєктів: досягти мети однаково не вдасться, тож краще зосередитися на менш значних справах.

Терези

Велика ймовірність того, що хтось із вашого оточення захоче використати вас із корисливою метою: замість того, щоб негайно кинутися на допомогу, подумайте, чому попросили про неї саме вас.

Скорпіон

До мети, яку ви перед собою поставили, залишилося лише кільки ривків, тому не варто йти на поводі в поганого настрою, який може накрити вас зранку, і відкладати їх на потім.

Стрілець

Настав час зробити те, чим ви дуже не любите займатися – потрібно навести лад у паперах і документах, які представники вашого знака зазвичай звалюють в одну купу.

Козоріг

Здійснивши добрий вчинок, не очікуйте подяки від людини, якій допомогли – її не буде: бумеранг благодійності, на який ви можете розраховувати, обов'язково прилетить, але згодом, і з іншого джерела.

Водолій

Сьогодні – під впливом місячних енергій – люди фізично не можуть брехати, тому якщо хочете отримати від людини чесну відповідь, поставте їй запитання, яке вас цікавить, прямо – без натяків і вивертів.

Риби

Представникам знака, які давно планували зробити велике придбання, варто зробити це саме сьогодні: їм вдасться купити справді якісну річ, яка служитиме їм довгі роки.

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