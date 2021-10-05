Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли все зрозуміло

Перший місячний день чимось нагадує перший день творіння: все зрозуміло, а життя можна починати з чистого аркуша.
Ну, а що б діяти, як відомо, необхідно скласти більш-менш чіткий план дій, чим зірки і радять зайнятися в цей час. Для початку необхідно визначити, як мета буде важлива — і потрібна — вам, а потім розробити тактику і стратегію: зрозуміти, якими кроками можна її досягти.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на для Овнів
Тим, хто хоче домогтися успіху цього дня, необхідно розмежувати свої і чужі обов'язки: допомога іншим, звичайно, добра справа, але забувати водночас про свої добрі справи — неприпустимо.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на для Тельців
Купувати сьогодні можна тільки найнеобхідніше — від інших покупок краще відмовитися: вони прослужать недовго і зламаються в найбільш невідповідний момент, та й радості особливої не принесуть.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на для Близнят
День, коли необхідно виключити спілкування з токсичними, та й просто неприємними вам людьми: воно потребує багато енергії, яку краще витратити для більш приємні і корисні речі — наприклад, на своє хобі.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на для Раків
Вам у жодному разі не можна думати про погане:цього дня думки можуть матеріалізуватися практично миттєво, тому бажано думати тільки про ті речі, які, ставши реальністю, потішать вас.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на для Левів
Якщо день, як і рекомендують зірки, не вдасться провести на самоті, варто обмежити спілкування близькими друзями або родичами — тими людьми, які не образять і не засмутять вас.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на для Дів
День сприятливий для роботи зі своїми образами: щоб вони не лежали вагою на душі і не тягнули в минуле, саме час відпустити їх — так буде набагато легше і жити, і працювати.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на для Терезів
Складаючи плани на найближче майбутнє, вам необхідно подумати про запас енергії, без якої їх досягнення буде неможливим — необхідно більше відпочивати, тоді вам вдасться її акумулювати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на для Скорпіонів
За найменшої можливості зірки рекомендують вас взяти невелику — хоча б на кілька днів — відпустку: робота нікуди від вас не втече, а відновлення сил — як моральних, так і фізичних — не завадить.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на для Стрільців
День, коли дуже важливо обмежити фізичну активність: вона відбере і без того вичерпувані сили, тому краще провести час в тиші і спокої — почитати або просто посидіти і помовчати.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на для Козорогів
День категорично не підходить для початку нових справ, тому не варто витрачати на них час і сили: краще довести до ладу ті, що вже розпочато, а також продумати свої плани на майбутнє.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на для Водоліїв
День сприятливий для проведення ділових переговорів — партнери будуть налаштовані на набуття консенсусу, а ось важливі рішення сьогодні краще не ухвалювати — занадто велика ймовірність помилки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на для Риб
Небажано мати справу з грошима, навіть якщо йдеться про невелику суму: взяти в руки купюри — погана прикмета, вона може спричинити за собою збитки, які можуть серйозно погіршити ваше фінансове становище.
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