Гороскоп на 7-8 липня для всіх знаків зодіаку: дні, які принесуть перелам у настрої

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, зазвичай приносить перелам у настрої.

Водночас змінюється він не в кращий бік, а разом з ним йде і впевненість у своїх силах, що негативно позначається насамперед на професійній діяльності. Проте незважаючи на те, що один день випадає на фінал робочого тижня, а другий – на вихідний, байдикувати не рекомендується категорично – важливо знайти якесь заняття, яке не дасть розгулятися сумним думкам.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7-8 липня для Овнів

Даром переконання, яким вас цими днями нагородять зірки, потрібно користуватися винятково з доброю метою, в іншому разі можна отримати "привіт" у вигляді бумеранга.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7-8 липня для Тельців

Велика ймовірність того, що близька людина – без жодного приводу – зробить вам подарунок: головне, щоб ваша подяка їй була максимально щирою і не награною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7-8 липня для Близнят

Представники вашого знака – мабуть, єдині у всьому зодіаку, які в цей час не страждатимуть від заниженої самооцінки – віра в себе та свої сили допоможе їм вирішити важливе питання особистого характеру.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7-8 липня для Раків

Час сприятливий для духовного розвитку – відвідування музеїв, театрів чи концертів: якщо з якихось причин таке дозвілля виявиться неможливим, бажано перечитати улюблений роман чи вірші.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7-8 липня для Левів

Цими днями не тільки можна, а й треба ризикнути: зрозуміло, йдеться не про серйозні кроки, через які можна втратити половину майна, а про щось скромніше – наприклад, купівлю лотерейного білета.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7-8 липня для Дів

Робота, якою ви займалися останнім часом, неабияк втомила, тому нинішні дні необхідно присвятити відпочинку, найкраще – пасивному – від активного ви можете втомитися ще більше.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7-8 липня для Терезів

Будьте уважними до ідей, які зійдуть на вас цими днями: цілком можливо, що вони докорінно змінять ваше ставлення до професії, але тільки наступного понеділка.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7-8 липня для Скорпіонів

Представники вашого знака можуть отримати відповідь на важливе питання, над рішенням якого вони б'ються вже досить давно — тепер воно прийде до вас саме собою, можливо — уві сні.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7-8 липня для Стрільців

Якщо у вас попросять гроші у борг – не відмовляйте, з поверненням проблем не буде, а ось самим краще ні в кого нічого не позичати, інакше можна заробити репутацію ненадійної людини.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7-8 липня для Козорогів.

Час сприятливий для серйозної розмови з близькою людиною, яка, схоже, назріла вже давно: сьогодні кожен буде готовий почути і зрозуміти одне одного, а також дійти очікуваної згоди

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7-8 липня для Водоліїв

Напруженість у стосунках із коханою людиною відчуватиметься постійно, тому – якщо, звичайно, ви не хочете, щоб вона вилилася у сварку – намагайтеся не провокувати її на різкі висловлювання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7-8 липня для Риб

Представникам вашого знака можна розпочинати нові справи – хоча б на рівні підготовки, яка включає складання плану та розробку тактики та стратегії досягнення поставленої мети.

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