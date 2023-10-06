Гороскоп на 7-8 жовтня для всіх знаків зодіаку: дні, коли треба бути обережними

23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – не найлегший у календарі, тому цей час потребує обережності.

Велика ймовірність не найкращих проявів людської натури – дратівливості, запальності, агресії, які необхідно стримувати через почуття самозбереження – щоб не викликати реакцію у відповідь, яка може бути в рази сильнішою й неадекватнішою. Душевну рівновагу необхідно зберігати будь-якими способами: спілкуючись із тими, хто нам дорогий – насамперед дітьми, займаючись улюбленою справою, читаючи гарні книжки і слухаючи класичну музику.

Овен

Зірки рекомендують представникам вашого знака зайнятися дрібними побутовими справами, що для вихідних днів цілком логічно, до того ж це вплине на вас заспокійливо й медитативно.

Телець

Не рекомендується з'ясовувати стосунки з близькою людиною: досягти мирного врегулювання однаково не вдасться, а ось посваритися остаточно можна буде легко, та це навряд чи входить до ваших планів.

Близнята

Необхідно уникати нових знайомств, що для такого товариського знака, як ваш, може становити певні труднощі, але люди, які з'являться у вашому оточенні, можуть бути небезпечними, тому потрібно потерпіти.

Рак

Необхідно стежити не лише за своїми словами і справами, а й за думками: несподівано для вас вони можуть матеріалізуватися, що може не потішити, а, навпаки, серйозно засмутити.

Лев

Від будь-яких фінансових операцій – навіть найнезначніших – у ці дні необхідно відмовитися, оскільки вони можуть спричинити серйозні матеріальні втрати – загалом краще не ризикувати.

Діва

Не можна потурати своїм слабкостям, оскільки згодом вони можуть спричинити серйозні проблеми, з якими доведеться боротися завзято і, що особливо прикро, протягом тривалого часу.

Терези

Незважаючи на притаманну представникам вашого знака дипломатичність, у конфліктах, які не стосуються вас особисто, краще зайняти позицію спостерігача: так вам вдасться зберегти добрі стосунки з усіма.

Скорпіон

Не варто нікого просити про пораду щодо того, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації: ніхто, навіть найближчий друг, не зможе оцінити обставини об'єктивно, тож вирішуйте самі.

Стрілець

Спілкуючись зі знайомими і – особливо – незнайомими людьми необхідно стримувати емоції, що вируватимуть усередині, а ще краще сьогодні взагалі ні з ким не розмовляти, інакше неприємностей не уникнути.

Козоріг

За тим, що говориш, необхідно слідкувати завжди, але в цей час – особливо: велика ймовірність образити, зовсім того не бажаючи, близьку чи кохану людину, що цілком може зруйнувати стосунки з нею.

Водолій

Занепад сил, який ви можете відчути цими днями, пов'язаний з ослабленням імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його відновлення: включити до раціону вітаміни і багато гуляти.

Риби

Небажано бути надто відвертими з малознайомими людьми – велика ймовірність вибовкати таємниці, якими ви не готові ділитися ні з ким, тож краще не довірятися нікому.

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