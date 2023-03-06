Гороскоп на 7 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли активні дії не мають сенсу

Місячні енергії дня більше налаштовують на відпочинок, та оскільки він є буднім, плануючи його, варто виходити з цієї умови.

Активні дії сьогодні, звісно, не заборонені, але безглузді, оскільки не дозволять на жоден крок наблизитися до поставленої мети – насамперед професійного характеру. Якщо немає можливості взяти вихідний або відгул, треба зосередитися на роботі, яка не потребує особливого ентузіазму та докладання зусиль – наприклад, наведення ладу в паперах і документах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 березня для Овнів

День бажано присвятити наведенню ладу в оселі – водночас важливо не лише все вимити та вичистити, але й позбутися речей, які забруднюють енергетичне тло вашого житла, викинувши все непотрібне.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 березня для Тельців

Намагайтеся доброзичливо спілкуватися навіть із тими, хто вам відверто неприємний – таким чином вам вдасться перетворити своїх ворогів якщо вже не на друзів, то хоча б на нейтрально налаштованих стосовно вас осіб.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 березня для Близнят

Якщо з'явиться хоча б найменша можливість допомогти тим, хто цього потребує – наприклад, відвідати з подарунками дитячий будинок або інтернат для людей похилого віку, необхідно обов'язково це зробити – вам зарахується.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 березня для Раків

У стосунках із домашніми важливо вміти наполягти на своєму: ви надто часто поступаєтеся їм у життєво важливих питаннях, а така податливість, як недивно це пролунає, зовсім не всім до душі – змініть тактику.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 березня для Левів

День необхідно присвятити не так фізичному, як духовному здоров'ю: проаналізуйте вчинки, зроблені останнім часом, подумайте про скоєні помилки, а заразом про те, як їх виправити.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 березня для Дів

Не варто ухвалювати важливі рішення, навіть якщо вам здаватиметься, що сьогоднішній день для них є оптимальним – надто велика ймовірність припуститися прикрої помилки, яку не вдасться виправити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 березня для Терезів

Займаючись однією – найважливішою – справою, не відволікайтеся на другорядні, інакше вам нічого не вдасться довести до переможного кінця і все, що було розпочато сьогодні, доведеться кинути на півдорозі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 березня для Скорпіонів

Сьогодні можна покращити своє життя, виправивши в ньому те, що вас не влаштовує, а то й зовсім заважає – головне, бути чесними із собою, інакше точну картину життя відтворити не вдасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 березня для Стрільців

Уникнути проблем з оточенням можна буде, лише відмовившись від спілкування з ним: намагайтеся якомога більше часу провести вдома, а вийшовши на вулицю через зайнятість, розмовляйте якнайменше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 березня для Козорогів

Можна вирушати в подорожі або хоча б у поїздку за місто, на дачу: зміна "картинки" за вікном і свіже повітря покращать не лише самопочуття, а й настрій, який далеко не найкращий.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 березня для Водоліїв

Звертайте увагу на знаки, які цього дня надсилатиме вам доля – вона нічого не робить просто так, без далекого прицілу, тому так важливо не пропустити її "натяки" й побажання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 березня для Риб

Енергію, що накопичилася до цього дня, бажано використовувати в мирних цілях – вдалою буде будь-яка справа, яка дозволить удосконалити світ навколо вас: наприклад, прибирання квартири або присадибної ділянки.

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