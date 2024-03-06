Гороскоп на 7 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо берегти енергію

День, коли важливо берегти енергію – витрачати її необхідно лише на справді важливі справи, а не марнувати на дрібниці.

Прояв агресії з боку людей навколо – особливо сторонніх – необхідно ігнорувати, тоді вона завдасть шкоди лише тому, від кого виходить, і не зачепить інших. Зроблені в цей час придбання виявляться марною тратою грошей, тому купувати потрібно тільки найнеобхідніше – великі закупи краще відкласти.

Овен

Вибираючи, чим зайнятися, найкраще зупинитися на своєму хобі – звісно, якщо буднього дня у вас буде така можливість: воно покращить настрій, який від самого ранку не найкращий.

Телець

Емоційно реагуючи на чужі – відверто злі – слова чи дії, ви нікому нічого не доведете, а от енергії втратите багато, тому краще ігнорувати чужі ворожі випади.

Близнята

Відчувши, що щось у вашому житті йде не так, попрактикуйте позитивне мислення: налаштувавшись на хороше, ви з подивом виявите, що життя почне – наче за помахом чарівної палички – змінюватися на краще.

Рак

Займатися домашніми справами, які ви запланували на цей день, краще наодинці – так ви не посваритеся з близькими, які весь час заважатимуть вам, і, що дуже важливо, все встигнете.

Лев

Будь-яка інтелектуальна діяльність, яку ви розпочнете сьогодні, виявиться надзвичайно успішною – ви отримаєте не лише очікуваний вами результат, але й непоганий – хоча й несподіваний – прибуток.

Діва

На знаки, які сьогодні надсилатиме вам Всесвіт, можна не звертати уваги – найімовірніше, вищі сили просто вирішать пожартувати, а ви, пішовши у них на поводі, можете наробити помилок.

Терези

Зазвичай вам – через притаманну дипломатичність – вдається уникати конфліктів, але сьогодні обставини можуть буквально підштовхувати вас до них, проте намагайтеся не допустити цього.

Скорпіон

Від поганих думок, які можуть докучати вам від самого ранку, допоможе відволіктися робота – причому чим більше її буде, тим краще для вас: коли займаєшся справою, час летить непомітно, та й думати про щось, крім роботи, не можна.

Стрілець

Таке явище як пристріт ще ніхто не скасовував, тому не варто розповідати про приємні зміни у своєму житті стороннім – особливо негативно налаштованим стосовно вас – людям.

Козоріг

До примхи близької людини, яка – ніби навмисне – виводитиме вас зі стану душевної рівноваги, необхідно ставитися по-філософськи: її поведінка обумовлена впливом Місяця – завтра минеться.

Водолій

Зірки закликають вас бути терплячими та поблажливими до себе, прощаючи властиві вам дрібні слабкості та пов'язані з ними помилки, від яких ніхто в нашому світі не застрахований.

Риби

День, незважаючи на будній статус, сприятливий для робіт по дому: навівши в ньому ідеальний лад, ви відчуєте полегшення: і дихати стане легше, і справи від цього часу підуть набагато краще, ніж раніше.

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