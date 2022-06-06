Гороскоп на 7 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла стають сильнішими

Гороскоп на 7 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла стають сильнішими

Один із найнесприятливіших днів місячного календаря – сили зла стають сильнішими і можуть становити небезпеку для людини.

Проте її можна – і треба! – уникати, головне, бути обачними: не довіряти незнайомцям, не ходити безлюдними вулицями темної пори, не носити з собою великі суми грошей, не реагувати на провокації, не брати участі в чужих конфліктах. До сумнівів також варто ставитися з обачністю: якщо будь-яка дія викликає вагання, краще її не вчиняти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 червня для Овнів

Не варто довіряти снам, хоч би якими вони були: добрі можуть обдурити ваші надії, а погані – змусити перебувати у пригніченому стані духу та очікуванні – і передчутті – неприємностей.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 червня для Тельців

Необхідно тримати під контролем свої емоції, які сьогодні будуть виключно негативними, інакше ви налаштуєте проти себе близьких та дорогих вам людей.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 червня для Близнят

Якщо будете пестити і плекати негативні думки, то ви, ніби магнітом, можете притягнути до себе неприємності, тож змініть їх на позитивні: силу позитивного мислення ще ніхто не скасовував.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 червня для Раків

День пройде в позитивному ключі, якщо ви заплануєте на нього якомога більше справ – як професійних, так і побутових – і не відволікатиметеся від них ні хвилини, тоді на погані думки просто не вистачить часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 червня для Левів

Не варто реагувати на зауваження малознайомих – або зовсім незнайомих – вам людей, які вони можуть висловити без дозволу з вашого боку: їхня думка – їхня проблема, яка не має до вас жодного стосунку.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 червня для Дів

Спілкування з неприємними для вас людьми слід уникати всіма можливими способами – сьогодні воно не лише викличе у вас негативні емоції, але й забере енергію, що не дасть завершити заплановані справи.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 червня для Терезів

Не варто намагатися відновити справедливість, втручаючись у чужі конфлікти: насправді все виявиться не так просто і очевидно, як може видатися вам на перший погляд, і ви опинитеся в незручному становищі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 червня для Скорпіонів

Невдача в роботі, можлива сьогодні, може призвести до того, що ви забажаєте полишити теперішній проєкт, та не варто поспішати – вже завтра вплив Місяця зміниться і ви пошкодуєте про своє поспішне рішення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 червня для Стрільців

Здорова агресія, яку ви відчуєте від самого ранку, піде вам на користь: під її впливом ви зможете зробити набагато більше, ніж зазвичай – як на робочому місці, так і вдома, де накопичилося багато побутових справ.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 червня для Козорогів

Тривожні думки, які турбуватимуть вас у цей час, не мають жодного стосунку до реальності, тому не варто на них зосереджуватися та псувати собі настрій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 червня для Водоліїв

Багато подій нинішнього дня можуть стати для вас несподіваними та непередбачуваними: підготуватися до них буде неможливо, а ось прийняти, як належне, – можна і треба.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 червня для Риб

Плітки сьогодні – втім, як і завжди – мають бути для вас під забороною: зміст таких "бесід" може стати відомим тому, кого ви вирішите обговорити, і ви отримаєте в його особі найлютішого ворога.

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