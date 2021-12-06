Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ухвалювати важливі рішення

Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ухвалювати важливі рішення

День, коли спостерігатиметься протистояння добра і зла — втім, не надто активне, тому впливати на життя воно не буде.

Можна ухвалювати важливі рішення, підписувати важливі – зокрема й фінансові – документи, втілювати у життя серйозні проєкти, розраховані на перспективу. А ось фізичною роботою сьогодні краще не займатися – пуття від неї не буде, а часу та енергії піде багато.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 грудня для Овнів

Тим, хто давно мріяв про те, щоб перейти на нове місце роботи, можуть зробити пропозицію їхньої мрії – найголовніше, не прогаяти вдалий шанс, охочих обійняти цю посаду виявиться чимало.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 грудня для Тельців

Хороший настрій, який сьогодні важливий для вас, як ніколи, можна забезпечити різного роду приємними справами: можна прогулятися на свіжому повітрі, поїхати до кіно або почитати на ніч улюблену книжку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 грудня для Близнят

Емоційні гойдалки, з якими ви зіткнетеся сьогодні, коли негативний настрій змінюватиметься позитивним і навпаки, можуть добряче вимотати — зупиніться на доброму та завмріть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 грудня для Раків

Спокуса відповісти злом на зло буде сьогодні великою, як ніколи, але не варто йти в неї на поводі — інакше може вийти ланцюгова реакція, яка не дасть вибратися з негативу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 грудня для Левів

Отримавши пропозицію заробити велику суму, практично нічого для цього не роблячи, не поспішайте відповідати згодою: цілком може вийти, що сили і час виявляться витраченими задарма.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 грудня для Дів

Велика ймовірність того, що ви, знесилені, відчуєте бажання кинути справу, якою займаєтеся – зірки не рекомендують вам це робити: варто трохи потерпіти та відкриється друге дихання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 грудня для Терезів

У конфлікті двох близьких вам людей намагайтеся дотримуватися нейтралітету, інакше вони дуже швидко помиряться, а вас визнають винним у всіх своїх розбіжностях.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 грудня для Скорпіонів

Критика, яку ви можете почути на свою адресу в цей час, з великою ймовірністю виявиться справедливою, тому варто взяти її до уваги і зробити необхідні для виправлення становища висновки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 грудня для Стрільців

Як відомо, найкраще – ворог хорошого: нескінченно вдосконалюючи проєкт, над яким ви зараз працюєте, ризикуєте затриматися, тоді як моторні конкуренти обійдуть вас на повороті, закінчивши роботу раніше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 грудня для Козорогів

Посварившись із близькою людиною, ви можете – несподівано для себе – почути від неї зізнання, які стануть для вас справжнім одкровенням – зробіть із них правильні висновки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 грудня для Водоліїв

Енергію, яка переповнюватиме вас сьогодні, необхідно направити в мирне русло: точніше, на реалізацію важливого проєкту, який вдасться швидко закінчити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 грудня для Риб

З начальством сьогодні категорично не рекомендується сперечатись, а ще краще і зовсім не траплятися йому на очі: поганий настрій, в якому воно перебуватиме, не дасть вирішити потрібні вам питання.

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