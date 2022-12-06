Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли доля дасть нам другий шанс

День, який астрологи часто називають "часом другої спроби": якщо людина не встигла щось досі зробити, у неї з'явиться новий шанс.

Обставинами, що склалися – позитивними для звершень – неодмінно потрібно скористатися, бо втретє вже може й не пощастить – терпіння долі небезмежне. Ситуація, яка складеться в житті, професії чи бізнесі, стане підштовхувати людину до активних дій, завдяки яким вона зможе досягти успіху.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 грудня для Овнів

Час сприятливий для того, щоб із кращого боку презентувати себе перед керівництвом: можливо, через те, що несумлінні колеги часто приписують собі ваші заслуги, воно не знає про ваші таланти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 грудня для Тельців

Життя надасть вам цього дня широкі можливості, але не робитиме вашу роботу за вас: хочете досягти успіху – працюйте за двох, як кажуть у таких випадках, "бийте лапками", і перемога буде на вашому боці.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 грудня для Близнят

Не варто засмучуватися, дізнавшись, що хтось із вашого оточення вам заздрить: найімовірніше, таке негативне почуття означатиме лише одне: ви досягли рівня життя, про який інші можуть лише мріяти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 грудня для Раків

До завершення складного проєкту, над яким ви довго і наполегливо працювали, залишився один крок: піддавшись хвилинній слабкості та кинувши його на такій стадії, ви згодом собі цього не пробачите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 грудня для Левів

Намагайтеся не вплутуватися у сварку, на яку вас провокуватиме хтось зі знайомих чи колег: у "топці" скандалу ви "спалите" енергію, яка так необхідна вам для життя й роботи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 грудня для Дів

Перепади настрою, від яких ви можете страждати цього дня, заважатимуть вам не лише спілкуватися з людьми навколо, а й повноцінно працювати, тому бажано опанувати себе та зберігати спокій.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 грудня для Терезів

Розпочинаючи роботу над новою справою, необхідно завершити стару: роботу над двома проєктами одночасно ви однаково не потягнете, а відмовлятися від одного з них на користь іншого небажано.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 грудня для Скорпіонів

Розуміючи, що ваше заповітне бажання нарешті виповнилося, не забудьте подякувати за нього вищим силам, інакше наступного разу вони добре подумають, чи варто робити вам добро.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 грудня для Стрільців

Поставивши перед собою мету, сміливо йдіть до неї, незважаючи на жодні перешкоди: зірки створять всі умови для її досягнення, але й ви не лінуйтеся та зробіть все, що від вас залежить.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 грудня для Козорогів

Енергії, яка необхідна для роботи, сьогодні не бракуватиме, головне, спрямувати її потужний потік у потрібне вам русло, бо інакше не ви керуватимете нею, а вона вами, затягуючи туди, куди ви не планували.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 грудня для Водоліїв

Не найсприятливіший день для офіційного оформлення стосунків: одружившись сьогодні, ви дуже швидко зрозумієте, що погарячкували, а отже, доведеться міркувати над тим, як розлучитися без відчутних втрат.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 грудня для Риб

День виключно вдалий для будь-яких переговорів – від ділових до особистих: співрозмовники, ким би вони не були, легко знайдуть з вами спільну мову і дадуть згоду на всі ваші пропозиції.

Читайте також: