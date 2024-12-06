Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли невелика добра справа може покращити світ

День, коли особливо важливо займатися благодійністю: навіть невелика добра справа може покращити навколишній світ.

Вважається, що бажання, загадані цього дня, обов'язково – і досить швидко – здійсняться, тому дуже важливо формулювати їх максимально – до деталей – точно: прикро буде, якщо через помилкову мислеформу, ми отримаємо зовсім не те, про що просили. Такими ж обережними необхідно бути щодо побажань на адресу інших людей: вони швидко стануть реальністю, а потім повернуться у вигляді бумеранга.

Овен

Якщо хтось із оточення попросить вас про допомогу, не відмовляйте: найімовірніше, вищі сили перевірятимуть вас на здатність співчувати – ваше співчуття буде винагороджено, а байдужість – покарано.

Телець

Навіть перебуваючи у стані крайнього роздратування, утримайтеся від того, щоб бажати комусь зла – пам'ятайте, воно, зрештою, обернеться проти вас, так що не створюйте самі собі проблеми на рівному місці.

Близнята

Сказані вами сьогодні – просто так, без приводу – підбадьорливі слова, незабаром принесуть солідні моральні дивіденди: людина не забуде добра і за першої ж нагоди віддячить вам.

Рак

Можливо, сьогодні вам здасться, що життєва мета, яку ви перед собою поставили, важкодосяжна, а то й зовсім недоступна: це не так, тому не йдіть на поводі в обставин, вірте в себе та свою мрію.

Лев

Сьогодні вкрай важливо справити гарне враження на нових знайомих – серед них може виявитися людина, від якої безпосередньо залежатиме ваше майбутнє – як професійне, так і особисте.

Діва

Сьогодні зірки нагородять вас рідкісним красномовством, за допомогою якого ви зможете переконати у своїй правоті навіть найупертішого й незговірливого опонента – скористаєтеся цим даром.

Терези

Після обіду на вас може накотити несподівана втома, тому всі важливі справи – переважно господарські – бажано планувати на першу половину дня – вам вдасться впоратися з ними легко та швидко.

Скорпіон

Не варто ображати людей, які перебувають поряд – передусім, рідних і близьких, навіть якщо стосовно вас вони поводитимуться не найкращим чином: ваша реакція все одно виявиться неадекватною.

Стрілець

Зробити день позитивним допоможе відповідне мислення: чим більше ви думатимете про гарне, тим більше його виявиться у вашому житті – і навпаки, так що подумайте про можливість покращити його.

Козоріг

Великі грошові суми, які напередодні опинилися у вашому розпорядженні, бажано спрямувати не на дрібні покупки, а на втілення давньої мрії.

Водолій

Найгірше, що ви можете сьогодні зробити — це відповісти грубістю на грубість тому, хто свідомо чи мимоволі зачепить ваше самолюбство — краще стриматися і вдати, що ви нічого не помітили.

Риби

Вкрай обережними необхідно бути щодо обіцянок і не обнадіювати людину в тому, що ви з якоїсь причини не зможете – чи не захочете – виконати: це загрожує негативом не лише їм, а й вам.

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