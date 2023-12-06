Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку: день радикальних змін і рішучих вчинків

День глобальних проєктів, радикальних змін і рішучих вчинків – як професійної, так і особистої – чи життєвої – властивості.

Будь-які справи в цей час будуть приречені на успіх, але лише в тому разі, якщо до них докласти певних зусиль – розраховувати на манну небесну нікому не доводиться. Будь-які вчинки необхідно прораховувати, зважуючи всі "за" і "проти" – на інтуїцію та імпровізацію, яка йтиме слідом за нею, покладатися не варто, можна припуститися серйозної помилки.

Овен

Секрет успіху цього дня – впевненість у собі та своїх силах, якої у представників знака зазвичай не бракує, в разі ж появи сумнівів необхідно всіма силами відганяти їх.

Телець

Зайва напруженість – як удома, так і на роботі – загрожує втомою, а от про серйозні професійні та господарські досягнення навряд чи можна буде говорити, тож силкуватися не варто.

Близнята

День не підходить для ухвалення кардинальних життєвих рішень – якщо ж обставини їх нав'язуватимуть, варто спочатку порадитися з тими, кому ви беззастережно довіряєте.

Рак

День сприятливий для того, щоб розрахуватись з боргами – особливо важливо повернути гроші, позичені у друзів: чим більше ви віддасте, тим краще підуть ваші фінансові справи.

Лев

Невдоволення своїм життям у всіх його сферах не буде тривалим, вже завтра – зі зміною місячного дня – ви дивуватиметеся, як взагалі могли дійти до таких похмурих і депресивних думок.

Діва

День сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, з якою вас колись пов'язували близькі стосунки: можливо, доля дасть ще один шанс вашим до неї почуттям.

Терези

Підказку щодо вирішення важливого життєвого питання можна буде отримати уві сні, який з великою ймовірністю виявиться пророчим, тому важливо його запам'ятати та проаналізувати.

Скорпіон

Успішними обіцяють бути будь-які торговельні операції – рекомендується купувати та продавати все, але найуспішнішими обіцяють стати угоди з нерухомістю – вдасться придбати або продати житло.

Стрілець

Не варто спілкуватися з людьми навколо з позиції сили, чи то колегами, чи членами сім'ї – результат може бути прямо протилежним тому, якого очікують представники знака.

Козоріг

Гарний час для духовного розвитку, коли можна – і потрібно! – читати хорошу, найкраще – філософську літературу, відвідувати музеї, виставки, концерти й театри – особливо музичні.

Водолій

Тим, хто давно і всерйоз розмірковує про кардинальні життєві зміни, рекомендується вирішити, як саме вони їх бачать, тоді можна буде визначити і шляхи досягнення поставленої мети.

Риби

Не варто критикувати людей у своєму оточенні, і тим більше – по-злому жартувати на їхню адресу – так недовго перетворити друзів до ворогів, які через знання ваших слабкостей можуть бути дуже небезпечними.

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