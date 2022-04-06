Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли здійснюються бажання

Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли здійснюються бажання

День, коли бажання здійснюються блискавично – варто лише вимовити їх вголос, а іноді досить подумки їх сформулювати.

Однак це не так добре, як може здатися на перший погляд: необхідно з обережністю вимовляти будь-які слова та "відловлювати" злі думки. Будучи вимовленими або сформульованими у думці, вони можуть стати реальністю миттєво – головне, згодом про це не пошкодувати, адже цілком можливо, що це зовсім не те, чого людина хотіла насправді.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 квітня для Овнів

Сьогодні вищі сили допоможуть у всіх починаннях тим представникам знака, які думають не лише про себе, а й про оточення: допомога, яку ви надасте іншим, повернеться вам сторицею.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 квітня для Тельців

Хоч би як склалася ситуація протягом дня, необхідно виявляти витримку і терпіння – сплеск емоцій не сприятиме встановленню добрих взаємин із оточенням, швидше, навпаки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 квітня для Близнят

Будь-який вчинок – як добро, так і зло – незабаром повернеться до вас бумерангом, тому необхідно добре подумати, перш ніж що-небудь зробити, це може загрожувати непередбачуваними наслідками.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 квітня для Раків

Проблеми зі здоров'ям можуть виникнути через переохолодження організму, тому тим, хто не хоче застудитися, сьогодні необхідно остерігатися протягом та одягатися за погодою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 квітня для Левів

Дослухайтеся до порад, які даруватиме вам оточення: серед них трапляться по-справжньому цінні, які з часом з успіхом можна буде втілити в життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 квітня для Дів

Приплив сил, який ви відчуєте в цей час, дозволить здійснити будь-який – навіть найсміливіший – професійний задум, головне, вибрати, що є вашим першочерговим завданням.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 квітня для Терезів

Займаючись вирішенням професійних питань, не забувайте про рідних та близьких людей, яким ви – через перманентну зайнятість – останнім часом приділяєте дуже мало уваги.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 квітня для Скорпіонів

День сприятливий для занять невідкладними справами, від яких зірки не рекомендують відволікатися: найкраще від ранку скласти докладний план і ретельно дотримуватися черговості його пунктів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 квітня для Стрільців

Порожніх розмов і суперечок треба уникати завжди, але сьогодні – особливо: сили, які можна було б витратити на більш важливі та плідні заняття, виявляться даремними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 квітня для Козорогів

Можна – і треба – вирішувати питання, так чи так пов'язані з фінансами: успішно завершиться як розмова із начальством щодо підвищення заробітної плати, так і пошук щедрих спонсорів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 квітня для Водоліїв

Вам важливо пам'ятати про те, що слово сьогодні має потужну силу – ним можна, як убити, та й врятувати, тому дуже важливо вкрай обережно висловлюватися – особливо щодо інших людей.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 квітня для Риб

День сприятливий для звіту про виконану роботу: вам вдасться подати власні зусилля у найкращому світлі, навіть якщо насправді ви десь щось не допрацювали або чимось прорахувалися.

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