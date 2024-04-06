Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку: день, який примирить із навколишньою дійсністю

Приємний – у всіх сенсах – день, який створює гарний настрій та примирює з навколишньою дійсністю.

Поводитися необхідно в повній відповідності з енергіями дня: тихо, спокійно, не підвищуючи голоси і – вже тим паче – нікого не лаючи і ні з ким не лаючись. Під забороною перебувають звинувачення, образи та лайки – за них рано чи пізно доведеться відповідати, до того ж, як заведено говорити в таких випадках, за гамбурзьким рахунком. Зате можна займатися будь-якими земними справами: купувати нерухомість, переїжджати за місто, садити дерева та чагарники.

Овен

Зелене світло – новим ідеям, які цього дня можуть спасти на думку: будучи найближчим часом втіленими у життя, вони стануть причиною приємних життєвих змін – насамперед фінансових.

Телець

Бажано провести весь день у гарному настрої – навіть якщо з'явиться привід для незначних прикрощів, необхідно налаштувати себе на позитивний лад та дотримуватись відповідного погляду на світ.

Близнята

Можна – і треба! – спілкуватися з друзями та коханими, особливо тими, що живуть за кордоном: відстань у цьому випадку, як можна було б очікувати, не тільки не віддалить вас одне від одного, а й навпаки – зблизить.

Рак

Зробивши негідний вчинок, що має безпосередній стосунок до близької вам людини, ви відкинете ваші взаємини далеко назад — аж до серйозного конфлікту і навіть розставання.

Лев

Вам сьогодні пощастить у фінансових операціях, які – через те, що сьогоднішній день є вихідним – найімовірніше, торкнеться закупів, особливо серйозних – наприклад, великої побутової техніки.

Діва

Претензії з боку близьких людей можуть виявитися неприємними, але справедливими, тому, наступивши на власну гордість – чи пиху – необхідно звернути на них увагу та виправити помилки.

Терези

День — благо, він вихідний — необхідно провести в спокійному, врівноваженому стані — якщо напруженість все-таки дасть про себе знати, зніміть його — наприклад, погулявши на свіжому повітрі.

Скорпіон

Навіть побутові та господарські справи сьогодні необхідно добре продумувати, прораховуючи їхні наслідки: якщо щось піде не так, доведеться повертатися до вихідної точки та почати спочатку.

Стрілець

Напруженість, яку ви можете випробувати у другій половині дня, вдасться зняти, поспілкувавшись із друзями чи рідними – особливо тими, кого ви давно не бачили: гарний настрій вам гарантовано.

Козоріг

Відновити сили, які ви останнім часом витратили на роботу, можна буде, забезпечивши себе позитивними емоціями, але оскільки вони у кожного свої, єдиного рецепта тут не може бути.

Водолій

Відмовтеся від спілкування з неприємними людьми, навіть якщо вони є вашими далекими родичами, а отже візити до них – ваш обов'язок: знайдіть привід, який дозволить відмовитися від зустрічі.

Риби

Від поганих думок, які можуть долати вас від самого ранку, користі, як ви розумієте, не буде, тож згадайте про позитивне мислення: налаштовуючись на добре, ви незабаром його отримаєте.

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