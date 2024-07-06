Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ставати до виконання планів

День, коли – незважаючи на вихідний – можна розпочинати поступово працювати над виконанням планів, складених напередодні.

До роботи потрібно ставати в другій половині дня, водночас не варто поспішати — поспіхом можна пропустити щось дійсно важливе і зробити серйозну помилку. День також сприятливий для отримання нових знань, які найближчим часом допоможуть у роботі, тому не варто шкодувати на процес навчання ні часу, ні сил.

Овен

Представникам вашого знака – на відміну від інших – до роботи над новими проєктами краще не ставати: якщо у вихідний зовсім не в змозі сидіти склавши руки, займіться тими, які були розпочаті раніше.

Телець

Від романтичного побачення чи зустрічі з друзями, навіть якщо вони були призначені раніше, краще відмовитися: відсутність взаєморозуміння замість приємних емоцій може призвести до серйозних сварок.

Близнята

Від поганого настрою ніхто не застрахований, і ви в цьому сенсі не виняток, але в жодному разі не можна зривати його на оточенні – особливо ваших рідних та близьких: сварки у такому разі не уникнути.

Рак

Від будь-яких розрахунків, навіть якщо йдеться лише про планування сімейного бюджету на наступний тиждень, цього дня краще відмовитися – велика ймовірність серйозної – та прикрої – помилки.

Лев

Імпозантний зовнішній вигляд для представників вашого знака – над усе, тому, почувши від когось із знайомих, що з ним щось не так, ви вирішите присвятити вирішенню питання сьогоднішній день, і не помилитеся.

Діва

Вихідний день – вдалий час для того, щоб підпрацювати та трохи заробити: як відомо, зайвих грошей не буває, і ви зможете зібрати кошти, необхідні для літнього відпочинку на природі – наприклад, біля моря.

Терези

Небажано ділитися з оточенням своїми планами – як професійної, так і особистої якості: пристріт поки ще ніхто не скасовував, тому не варто дивуватися, якщо задумане не справдиться.

Скорпіон

Незважаючи на вихідний, спілкування з оточенням бажано скоротити – нічого страшного не станеться, якщо цей день ви проведете у колі найближчих, зате ви точно ні з ким не посваритеся, а це вже чимало.

Стрілець

Суєта – не найкраща тактика для підготовки до робочого тижня: хапаючись то за одне, то за інше, ви нічого не встигнете, але водночас втомитеся так, ніби вихідних та пов'язаного з ними відпочинку у вас і не було.

Козоріг

У спілкуванні з навколишніми людьми необхідно бути обережними: будь-яке необережне слово або сумнівний жарт можуть стати причиною довготривалого конфлікту, якого бажано уникнути.

Водолій

Енергію, відпущену вам сьогодні згори, необхідно витрачати обачно – тільки на вирішення тих питань, які дійсно важливі для вас, все інше на якийсь час можна відкласти. .

Риби

Гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, потрібно зберігати будь-якими способами, роблячи те, що завжди вас тішить — наприклад, відкласти справи і згадати про своє хобі.

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