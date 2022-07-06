Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо бути обережними

День, коли на поверхню – як з-під землі, так і з глибин людської душі – виходять сили зла.

Тому дуже важливо бути обережними: не ризикувати своїми коштами, не перевищувати швидкість за кермом, не займатися екстремальними видами спорту і найголовніше – не спілкуватися з незнайомцями. А от від приємних знайомств відмовлятися не варто – флірт, який ні до чого не зобов'язує, цілком може стати початком довготривалих стосунків.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 липня для Овнів

Не варто звертати уваги на погані передчуття, які можуть переслідувати вас від самого ранку: найімовірніше, вони пов'язані з впливом Місяця і навряд чи справді віщують щось погане.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 липня для Тельців

Емоції, які вируватимуть не на жарт, необхідно тримати під контролем, у протилежному разі, перебуваючи під їхнім впливом, ви можете, умовно кажучи, наламати неабияких дров.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 липня для Близнят

Незважаючи на те, що позитивне мислення зараз поступається позиціями іншим – більш перспективним – психологічним технікам, вам сьогодні без нього в жодному разі не обійтися: вірте в хороше, і воно обов'язково станеться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 липня для Раків

Активна діяльність – як на роботі, так і вдома – сьогодні навряд чи матиме успіх, тож від неї краще відмовитися: що тихіше ви поводитиметеся, то краще – перш за все, для вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 липня для Левів

За порадою сьогодні варто звертатися лише до близьких вам людей – сторонні, навіть керуючись добрими намірами, не зможуть зрозуміти ваші обставини та правильно оцінити їх.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 липня для Дів

Велика ймовірність критики з боку оточення – особливо недоброзичливо налаштованого до вас, тому їхні слова не мають до вас жодного стосунку, а отже, не варті уваги.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 липня для Терезів

Намагайтеся не стати третьою стороною конфлікту, в який вас можуть втягувати інші його учасники: навіщо витрачати час і сили на вирішення чужих, а тому абсолютно нецікавих проблем?

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 липня для Скорпіонів

Секрет вашого успіху в цей день – організованість: діяти потрібно цілеспрямовано і за планом, не відволікаючись на вирішення питань, що виникають мимохідь – вони лише розпорошать ваші сили.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 липня для Стрільців

Ускладнювати життя сьогодні може дратівливість, яку ви, можливо, відчуєте від самого ранку: відволікаючись на емоції, ви не зможете повністю зосередитися на виконанні завдань.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 липня для Козорогів

Уникайте позиції ослика Іа-Іа – не налаштовуйте себе на неприємності, які, на щастя, існують лише у вашій уяві, а налаштовуйтеся на позитив – гарний настрій ще нікому не завадив.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 липня для Водоліїв

Спілкування з неприємними вам людьми сьогодні – втім, як і завжди – нічого доброго не принесе, тому від нього необхідно відмовитися, до того ж навіть пристойний привід для цього можна не вигадувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 липня для Риб

Будь-яка сварка – навіть та, яка здаватиметься незначною – може не найкращим чином позначитися на відносинах з людьми навколо, тож є сенс максимально стримувати емоції, що вирують.

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