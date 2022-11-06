Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна скидати оберти

День, коли не можна скидати оберти: насамперед це стосується професійних справ, але й господарські клопоти – не виняток.

Чим би людина не займалася, жодні перешкоди, що виникли на шляху – навіть якщо вони здаватимуться серйозними та значними, не кажучи вже про дрібні – не повинні її зупиняти. Вже завтра ситуація налагодиться, а втрачений час повернути не вдасться. День сприятливий для очищення організму – відвідування лазень, саун та детокс-дієти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 листопада для Овнів

Якщо відчуєте, що втрачаєте віру в себе і впевненість у своїх силах, зверніться по допомогу до друзів: вони не лише дадуть слушну пораду, а й сприятимуть у справах.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 листопада для Тельців

На везіння сьогодні зможуть розраховувати лише ті, хто любить і вміє працювати: за помахом чарівної палички сьогодні – втім, як і в більшості випадків – не зробиться нічого, не варто сподіватися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 листопада для Близнят

Намагайтеся не встрявати у конфлікти, особливо якщо вас вони безпосередньо не стосуватимуться: відстоювати чужі інтереси, можливо, і потрібно, але сьогодні вам доведеться пожертвувати своїми, а це неприпустимо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 листопада для Раків

Зірки забезпечать вам максимальні можливості у професійній сфері – спробуйте їх не проґавити: однаково успішним буде як завершення проєктів, що вже перебувають у роботі, так і реалізація нових.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 листопада для Левів

Створяться сприятливі умови для презентації власних талантів і здібностей: особливо важливо продемонструвати їх безпосередньому керівництву, яке, можливо, і не підозрює, на що ви здатні.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 листопада для Дів

Незважаючи на потужний приплив сил, який ви відчуєте цього дня, не варто витрачати його виключно на роботу: пообіді не лише можна, а і треба відпочити – правда, проведення часу має бути активним.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 листопада для Терезів

Як би ви не любили "розгойдуватися" перш ніж почати діяти, сьогодні доведеться вийти із зони комфорту та почати рухатися до поставленої професійної мети – успіх зірки гарантують.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 листопада для Скорпіонів

Настав час згадати про справи, які деякий час тому були відкладені до довгої скриньки: сьогодні для їхньої реалізації складуться максимально вигідні умови, та й часу для цього знадобиться менше, ніж раніше.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 листопада для Стрільців

Будь-які питання, пов'язані з роботою інших людей – насамперед чиновників, які відповідають за оформлення документів – вирішуватимуться напрочуд легко і швидко, тож дійте, не гаючи часу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 листопада для Козорогів

Успішними сьогодні будуть будь-які справи, але особливо важливо зайнятися вирішенням фінансових питань – велика ймовірність отримати прибуток із найнесподіваніших джерел.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 листопада для Водоліїв

Зірки, які зазвичай застерігають представників вашого азартного знака від ризику, сьогодні зовсім не проти, щоб ви випробували долю – можливо, копійчаний лотерейний квиток принесе великий виграш.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 листопада для Риб

Яким би не був привід для свята, від вживання алкогольних напоїв сьогодні краще відмовитися: під їхнім впливом ви можете стати надмірно сльозливими та наговорите близьким зайвого.

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