Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно буде обирати між добром та злом

Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно буде обирати між добром та злом

День, коли доля поставить кожного з нас перед вибором між добром і злом – віддати перевагу чомусь третьому не вдасться.

Оскільки день є конфліктним, бажано максимально контролювати свої емоції, стримуючись і не відповідаючи на провокації грубістю та істерикою: така реакція потішить токсичних людей, дозволивши їм підживитись чужою енергією.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 листопада для Овнів

Віщий сон, який може приснитися цієї ночі, не варто сприймати буквально — важливо вловити сенс підказки, яку дасть вам підсвідомість, а це буде не так просто, як здається.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 листопада для Тельців

Як би сильно не дратували вас близькі люди, намагайтеся стриматися і не показати їм всю міру свого неприйняття їхніх слів і вчинків – негатив завтра зникне, а стосунки можуть зіпсуватися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 листопада для Близнят

Поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, необхідно "лікувати" роботою, а ще краще — хобі: вдасться не тільки позбутися надокучливої депресії, але й зробити корисну та гарну річ.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 листопада для Раків

Щоб уникнути конфлікту, від спілкування з оточенням сьогодні краще відмовитися: гармонії, яка пануватиме у вас у душі, цілком вистачить для того, щоб почуватися комфортно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 листопада для Левів

Настав час перейматися своїм здоров'ям: бажано наступного тижня пройти медичне обстеження, поки ж просто використовувати з максимальною користю вихідні – зайнятися спортом та сісти на дієту.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 листопада для Дів

Висловлюючи претензії рідним і близьким людям, згадайте про те, що й самі ви далеко не безгрішні, але вони чомусь пробачають вам ваші недоліки – можливо, вам слід наслідувати їхній приклад.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 листопада для Терезів

Необхідно відмовитися від втручання в чуже приватне життя, навіть якщо воно, на вашу думку, продиктоване добрими намірами – наслідки такий вчинок може мати найнепередбачуваніші.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 листопада для Скорпіонів

Оновити і освіжити енергію в будинку допоможе генеральне прибирання, необхідно також позбутися речей, якими ви не користуєтеся: їх можна віддати на благодійність або винести на смітник.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 листопада для Стрільців

Небажано одразу ж надягати в слова те, що спало вам на думку, яким би вдалим воно вам не здалося: буквально через кілька хвилин ви можете змінити свою думку про сказане, але буде пізно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 листопада для Козорогів

Не варто боятися негативних емоцій, які можуть долати вас у цей час, головне – направити їх у позитивне русло: наприклад, завантажити себе домашніми справами, які будуть доречними, незважаючи на вихідний.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 листопада для Водоліїв

Спілкуючись із оточенням, необхідно зважувати кожне своє слово, інакше вже надвечір доведеться просити вибачення у людей, яким ви – у нападі так званої поганої правди – наговорите зайвого.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 листопада для Риб

Те, що можете вважати промахом, насправді виявиться успіхом, щоправда, зрозуміти це можна буде трохи пізніше, так що не варто засмучуватися, якщо вам здасться, що щось пішло не так.

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