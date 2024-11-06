Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку: день матеріалізації слів та думок

День матеріалізації слів та думок, які стануть реальністю практично одразу після своєї появи.

Саме тому дуже важливо максимально обережно ставитися до всього, що ми говоримо і думаємо, — зло дуже швидко повернеться до нас бумерангом, як мінімум ми отримаємо зовсім не те, що хотіли, а як максимум нам забезпечений потужний удар у відповідь. У взаєминах з оточенням не варто уподібнюватися тим, хто поводиться негідно, – навпаки, потрібно продемонструвати їм модель благородної поведінки.

Овен

Оскільки сьогодні кожне слово може обернутися проти людини, яка її сказала, необхідно максимально обережно вибирати вислови, тим більше, що їх у вас у лексиконі достатньо.

Телець

Повна відсутність порозуміння з близькою людиною може стати причиною серйозної сварки, тому не варто навіть намагатися порозумітися з нею, краще – щоб уникнути неприємностей – скоротити спілкування.

Близнята

Не поспішайте робити висновки з подій, які відбудуться з вами цього дня: може виявитися, що все, що ви спочатку сприймете як негатив, насправді – хоч це й несподівано – є позитивом.

Рак

Бажано присвятити час підготовці до роботи над важливим проєктом, старт якого намічено на найближчий час: вам допоможуть скрупульозність та вміння помічати найменші деталі, властиві цьому дню.

Лев

Тим, хто давно думає про перехід на іншу роботу, варто вивчити та проаналізувати відповідні сайти з оголошеннями: цілком можливо, що ви знайдете вакансію своєї мрії.

Діва

Красномовість, якою забезпечать вас сьогодні зірки, важливо користуватися з великою обережністю: не варто застосовувати її на шкоду іншим людям, переконуючи їх зробити те, про що вони з часом пошкодують.

Терези

Усі заплановані на цей день – професійні чи побутові – справи слід призначити на першу половину дня, а другу – присвятити відпочинку, якого ви потребуєте, незважаючи на розпал робочого тижня.

Скорпіон

Частину дня – наприклад, обідню перерву – потрібно провести на свіжому повітрі: ваш імунітет останнім часом став здавати, тому необхідно використовувати будь-яку можливість його підтримати.

Стрілець

Кращого часу для з'ясування стосунків із близькою людиною, ніж сьогоднішній день, вам не знайти: сьогодні ви будете налаштовані на пошук та знаходження компромісу.

Козоріг

Не поспішайте засмучуватись через те, що хтось буквально з-під носа викрав у вас проєкт, на який ви давно націлилися: найімовірніше, він не виправдав би ваших очікувань – ні в кар'єрному, ні у фінансовому плані.

Водолій

Займаючись вирішенням професійних питань, не варто забувати і про домашні справи, які мають властивість накопичуватися, а коли їхня кількість перейде в якість, цілком можуть ускладнити наше життя.

Риби

Сьогодні – як в жоден інший день – важливо взяти на озброєння позитивне мислення: думаючи про гарне, ви залучатимете відповідні ситуації, а зосередившись на поганому – навпаки.

Читайте також: