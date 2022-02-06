Гороскоп на 7 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно працювати на перспективу

Гороскоп на 7 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно працювати на перспективу

Негативна енергетика дня є сприятливою для того, щоб аналізувати свої професійні дії та робити з них висновки.

Вони мають бути далекосяжними, щоб працювати на перспективу. Цей час, незважаючи на будній день, також ідеально підходить для домашнього клопоту — ремонту аж до повного перепланування житла або хоча б просто прибирання, яке дозволить видалити з дому негативну енергетику.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 лютого для Овнів

У відповіді на будь-яке запитання головним – і вирішальним – має стати голос інтуїції, яка сьогодні перевершить сама себе: вона зможе знайти правильне рішення там, де забуксують розум і логіка.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 лютого для Тельців

Проєкти, розпочаті цього дня, обіцяють швидко принести очікуваний результат, до того ж як моральної – у вигляді задоволеного самолюбства, так і матеріальної – у вигляді солідних дивідендів – властивості.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 лютого для Близнят

День надасть небачені досі професійні можливості – необхідно докласти зусиль для того, щоб їх не проґавити, інакше про це дуже скоро доведеться пошкодувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 лютого для Раків

Незважаючи на бажання побути на самоті, не можна ігнорувати дзвінки та листи, які надходитимуть вам у цей час: у них може бути важлива професійна або особиста інформація.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 лютого для Левів

Займаючись своєю – осяйною – персоною, не можна забувати про те, що поруч перебувають люди, які теж потребують вашої уваги – наприклад, діти чи батьки, з якими важливо поспілкуватися саме сьогодні.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 лютого для Дів

У вас з'явиться гарний шанс почати життя з чистого аркуша, головне, не забути перепросити тих, кого незаслужено образили – старі моральні борги весь час тягнуть вас назад.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 лютого для Терезів

Настав час змін, про які ви давно думаєте, особливо це стосується тих, хто мріє про зміну основного місця роботи – варто звернути увагу на пропозицію, яка на перший погляд здасться нецікавою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 лютого для Скорпіонів

День дасть можливість не тільки виявити проблему, яка суттєво уповільнює вашу роботу, а й нейтралізувати її – ви й самі здивуєтеся тому, наскільки легко було це зробити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 лютого для Стрільців

Подивившись на події, що відбуваються з вами, під іншим – несподіваним – кутом зору, ви переконаєтеся в тому, що не буває щастя без нещастя: головне, зуміти скористатися щасливим шансом, що випав.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 лютого для Козорогів

Особливі трудові подвиги вам сьогодні не світять, тому не варто витрачати час і сили даремно — однаково вони себе не виправдають, краще зробити перепочинок і підбити попередні підсумки року, що почався.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 лютого для Водоліїв

Не варто відштовхувати людину, яка захоче помиритися з вами: хоч би якою була велика її провина, врахуйте, що вона щиро покаялася у своєму непристойному вчинку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 лютого для Риб

Не варто давати емоціям можливість узяти гору над розумом і логікою: під їхнім впливом ви можете наламати таких дров у професійному та особистому житті, що й за рік їх потім не розгребете.

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