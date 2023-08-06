Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна заробити гроші своїм розумом

День, коли можна і потрібно працювати над проєктами, розпочатими напередодні, якої б сфери діяльності вони не стосувалися.
Але найуспішнішою виявиться розумова та інтелектуальна праця – причому це стосуватиметься навіть тих, чия сфера діяльності в інший час ніяк із нею не пов'язана. Гроші сьогодні теж можна заробити виключно головою, тож варто скористатися своїми розумовими здібностями. Успіх також усміхнеться тим, хто так чи інакше пов'язаний з отриманням знань – навчається або навчає інших.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 серпня для Овнів
Побутові й господарські клопоти, які цього дня можуть вийти на перший план, не варто відкладати навіть на другу половину дня: настав час навести лад у будинку – в хаосі працювати неможливо.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 серпня для Тельців
У пошуках відповіді на важливе запитання не варто звертатися до інтернет-джерел – там можна буде знайти лише стереотипні рішення, унікальний підхід можна знайти, лише залучивши для допомоги мозок.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 серпня для Близнят
Не варто вплутуватися в чуже особисте життя, навіть якщо вас про це проситимуть: пам'ятайте, що кожен повинен вирішувати свої проблеми сам, а вам не потрібно брати на себе таку велику відповідальність.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 серпня для Раків
Представники вашого знака брехати не люблять і не вміють, але сьогодні, можливо, вони вирішать зробити це, як-то кажуть, для порятунку: не варто, допомогти таким чином однаково нікому не вдасться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 серпня для Левів
Вашій широкій і діяльній натурі не до вподоби займатися рутинними й монотонними справами, але сьогодні вам їх не уникнути – їх необхідно завершити, щоб розчистити шлях для нових починань.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 серпня для Дів
День сприятливий для того, щоб поставити крапки над "і" у стосунках із людиною, з якою ви давно балансуєте на межі розриву: сьогодні треба буде або розлучитися, або помиритися з нею.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 серпня для Терезів
Думати над своїми словами треба завжди, але сьогодні – особливо, інакше сказавши з необережності щось дурне чи образливе, ви ризикуєте зіпсувати стосунки з дуже гарною людиною.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 серпня для Скорпіонів
Схоже, що саме зараз, коли до омріяної мети залишиться лише кілька кроків, ви можете відчути втому і захочете взяти таймаут: не варто цього робити – втратите час, необхідний для досягнення успіху.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 серпня для Стрільців
Не варто відштовхувати людину, яка сьогодні може звернутися до вас по допомогу: добра справа обов'язково повернеться сторицею, та й настрій у душі після нього запанує світлий і приємний.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 серпня для Козорогів
Представникам вашого знака від серйозних проєктів сьогодні краще відмовитися – користі від них однаково не буде, але підготуватися до такої справи ніхто не може вам заборонити, тож дійте.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 серпня для Водоліїв
Фізичної активності сьогодні краще уникати – вона може стати причиною травм і розтягнень, які на якийсь час позбавлять вас можливості повноцінно жити й пересуватися – не варто так ризикувати.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 7 серпня для Риб
Не можна втрачати можливість дізнатися щось нове, навіть якщо зробити це доведеться шляхом самоосвіти – найближчим часом інформація, яку ви запишите собі в актив, стане вам у пригоді в роботі.
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