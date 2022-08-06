Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: найсильніший день місячного циклу

Найсильніший енергетично день місячного циклу, коли людині здається, що будь-яка ціль їй до снаги.

З одного боку, потужний потік енергії справді зробить досяжними будь-які – навіть найважчі – цілі, з іншого – утримати її в розумних межах буде важким завданням, а вирвавшись на волю, вона може призвести до непередбачуваних наслідків. Необхідно бути уважними та обережними – не робити ризикованих кроків, випробовуючи себе і долю на міцність.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 серпня для Овнів

Щоб день минув спокійно і розмірено, необхідно зберігати витримку навіть у, здавалося б, найскладніших ситуаціях – до речі, від розумності вашої поведінки залежить як сьогодення, так і майбутнє.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 серпня для Тельців

Головне для вас сьогодні – зберігати самовладання: охочих спровокувати вас, викликавши яскраву емоційну реакцію, буде достатньо – не варто давати їм можливість підживитися вашою енергією.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 серпня для Близнят

Енергію, якою вас сьогодні забезпечить Місяць, необхідно спрямувати в мирне русло – наприклад, на генеральне прибирання у квартирі або садові роботи на дачі, інакше вона розсварить вас із близькими людьми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 серпня для Раків

Не варто перейматися через неприємності, які наразі існують лише у вашій уяві: проблеми, як відомо, треба вирішувати в міру їхнього виникнення, тим більше, що вони, найімовірніше, і не з'являться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 серпня для Левів

Перепади настрою, можливі цього дня, можуть вибити вас зі звичної колії, тому бажано стримувати душевні пориви – сьогодні вони до добра не доведуть.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 серпня для Дів

Сумніви у своїх силах і здібностях, які сьогодні можуть охопити вас від самого ранку, спричинені неоднозначним впливом Місяця, тож не варто брати їх близько до серця – вже завтра ви про них не згадаєте.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 серпня для Терезів

Присвятіть день догляду за власним будинком – добре, що на календарі вихідний: можна присвятити час прибиранню, повісити нові штори або змінити текстиль – покращиться не лише довкілля, а й настрій.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 серпня для Скорпіонів

День дасть багато поживи для роздумів щодо вашого життя: несподівано з очей наче впаде полуда і ви чітко побачите, що робите неправильно, й одночасно зрозумієте, як виправити становище.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 серпня для Стрільців

Незважаючи на вихідний, вам сьогодні категорично не рекомендується лінуватися: професійні справи бажано поставити на паузу, а ось вирішенням побутових питань займатись не лише можна, а й потрібно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 серпня для Козорогів

Вам сьогодні доведеться часто змінювати плани, що не може не викликати роздратування у представників такого консервативного знаку, але з обставинами не посперечаєшся – краще до них пристосуватися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 серпня для Водоліїв

Справу, розпочату напередодні, навіть якщо йдеться лише про наведення ладу в помешканні, необхідно довести до логічного кінця, інакше вона так і залишиться незавершеною – аж до наступних вихідних.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 серпня для Риб

День сприятливий для того, щоб зайнятися своєю зовнішністю: найімовірніше, ви – з об'єктивних та поважних причин – давно не приділяли їй уваги, тож із задоволенням доглядатимете за собою.

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