Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна відмовлятися від усього застарілого

День, коли можна відмовлятися від усього, що віджило свій вік, заради нового та перспективного.

Стосуватися це може будь-якої сфери нашого життя – як ділової та професійноїо, так і особистої: в будь-якому разі, перегорнувши колишню сторінку, ми зможемо почати – якщо не все, то багато чого – спочатку, так би мовити, з чистого аркуша. Необхідно також завершити розпочаті, але з якоїсь причини відкладені в бік справи, інакше вони на енергетичному рівні блокуватимуть нові починання.

Овен

День, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити відпочинку: домогтися необхідних результатів на роботі вам сьогодні однаково не вдасться, а сили, що слабнуть, потребують відновлення, як ніколи.

Телець

Необхідно – за всяку ціну – стримувати негативні емоції: дозволивши їм вийти назовні, ви не лише зіпсуєте стосунки зі своїм оточенням, але й поставите самих себе в незручне становище.

Близнята

На якій би роботі ви сьогодні не вирішили зосередитися – професійній чи домашній, намагайтеся зробити її в першій половині дня – пообіді все у вас все валитиметься з рук.

Рак

Можна – нарешті! – здійснити те, що ви досі відкладали на невизначений час: наприклад, взятися до реалізації важливого проєкту, який досі здавався вам надто складним.

Лев

Сьогодні вам потрібно згадати народну мудрість про те, що робота – не вовк, до лісу не втече: найімовірніше, справи, які ви намітили на цей день, великої важливості не мають, а отже, можуть зачекати, поки ви відпочинете.

Діва

Важливо стримувати своє невдоволення, навіть якщо воно матиме підстави: сварка, що сталася в цей час, може виявитися не лише вкрай неприємною, а й тривалою.

Терези

День бажано присвятити підготовці до роботи над проєктом, який – через його масштабність і трудомісткість – був відкладений на потім: найближчим часом складуться сприятливі умови для його реалізації.

Скорпіон

Не варто сваритися з малознайомою людиною, навіть якщо вона спровокує вас на негативну реакцію – новий знайомий може виявитися надто злопам'ятним, і ви неодноразово пошкодуєте про те, що зачепили його.

Стрілець

Будь-які справи, на яких ви зосередитеся сьогодні, вимагатимуть уважності та організованості: без цих рис характеру неможливо буде все встигнути, не втративши водночас необхідної вам якості.

Козоріг

Розслаблений стан навряд чи дасть змогу зробити все, що заплановано на сьогодні, тому необхідно мобілізувати себе на роботу та не відволікатися на вирішення другорядних завдань.

Водолій

Про побутові негаразди, які сьогодні можуть здатися справжньою трагедією, вже завтра й не згадається, тож подумайте, чи варто витрачати на них свої дорогоцінні нервові клітини.

Риби

День не підходить для ухвалення серйозних рішень: навіть якщо на вас тиснуть, вимагаючи швидкої відповіді, відкладіть цей процес хоча б на добу – вже завтра ви по-іншому поглянете на ситуацію, що склалася.

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