Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна ухвалювати важливих рішень

День, коли активність, виявлена нами напередодні, зміниться повільним і спокійним існуванням.
У цей час бажано не займатися вирішенням серйозних питань, небажано також ухвалювати важливі життєві та, незважаючи на вихідний, професійні рішення, не порадившись зі своїм внутрішнім голосом: інтуїція буде особливо сильною та поганого не порекомендує.
Овен
Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не поспішати: поквапившись, ви – з великою ймовірністю – наробите помилок, які потім доведеться довго виправляти, роблячи подвійну роботу.
Телець
Незважаючи на те, що вас тягтиме до інших людей, від спілкування з ними краще відмовитися: властива вам сьогодні запальність може зіграти з вами злий жарт і надовго посварити навіть із найближчими.
Близнята
Наводячи лад у своєму домашньому архіві, ви — з великою часткою ймовірності — можете знайти важливий документ, який довгий час вважався втраченим, що вас неймовірно потішить.
Рак
У жодному разі не втручайтеся в чужі конфлікти, навіть якщо вам здаватиметься, що ваше втручання вкрай необхідне – велика ймовірність того, що саме вас звинуватить у всіх сварках і суперечках.
Лев
Отримати відповідь на важливе питання, яке давно не вдається вирішити, можна буде уві сні: головне, прокинувшись, згадати і правильно витлумачити все, що ви побачите у «нічному кіно».
Діва
З грошима сьогодні важливо поводитися дуже обережно: катастроф у цьому сенсі, на щастя, не передбачається, але водночас бажано ввімкнути режим розумної економії і не витрачатися на зайве.
Терези
День, коли навіть найяскравішим особам не варто виділятися із загальної маси: можливо, вам здасться, що ви варті загальної уваги та похвали – все може скластися з точністю до навпаки.
Скорпіон
Не варто нікого вчити життю, також небажано уникати зарозумілого ставлення до оточення – такий стиль поведінки може призвести до виникнення серйозного та тривалого конфлікту.
Стрілець
Від активних дій, навіть якщо вони стосуються занять спортом, сьогодні краще відмовитись – очікуваної користі вони однаково не принесуть, а от шкоди – у вигляді травм та розтягнень – скільки завгодно.
Козоріг
Навіть таким невтомним трудоголікам як ви необхідно на якийсь час відмовитися від вирішення професійних питань і зосередитися на господарсько-побутових, що більш логічно у вихідний.
Водолій
Найкращим відпочинком для вас сьогодні стане зміна роду діяльності: якщо розумову працю замінити на фізичну і, відповідно, навпаки, можна не тільки добре провести час, а й відновити сили.
Риби
Дозвілля, з нагоди вихідного дня, що утворилося у вашому робочому графіку, необхідно присвятити аналізу власних вчинків останнього часу: ви легко виявите помилки і зможете їх ліквідувати.
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