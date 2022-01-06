Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції

День не підходить для активних дій – вони навряд чи виявляться вдалими, тому краще присвятити його роздумам та роботі над помилками.

До вирішення питань особистого життя сьогодні – втім, як і завжди – треба залучати не розум і логіку, а інтуїцію та серце – його, як відомо, не обдуриш, а отже, воно й не підведе.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 січня для Овнів

Не варто планувати реалізацію серйозних справ на святковий день – втім, навіть якби він був звичайним, буденним, користь від такої роботи отримати все одно не вдалося б.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 січня для Тельців

Не варто говорити грубощі людям, які вас оточують, навіть якщо вони, на вашу думку, гідні такого ставлення: навіщо в такий день множити зло, якщо можна просто не звернути увагу на чужий негатив.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 січня для Близнят

Зосередитися на вирішенні важливого питання допоможе усамітнення: не відволікаючись на пустопорожні розмови та суперечки, можна зберегти енергію для серйозних роздумів та необхідних висновків.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 січня для Раків

Велика ймовірність отримання пропозиції, від якої, як заведено говорити в таких випадках, не можна буде відмовитися: важко відмовитися від офіційного оформлення відносин, почувши освідчення в коханні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 січня для Левів

День сприятливий для відпочинку, як жоден інший: ніяка, навіть найпростіша і незначна робота, не вдаватиметься, тож навіть запеклим атеїстам не варто за неї братися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 січня для Дів

Сьогодні відповіді на всі життєво важливі запитання дасть підсвідомість – головне, вчасно поставити їй правильно сформульоване запитання та звернути увагу на знаки-відповіді.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 січня для Терезів

Необхідно взяти до уваги будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня – згодом вони допоможуть вам вирішити важливі життєві питання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 січня для Скорпіонів

День сприятливий для того, щоб і ходити в гості, і приймати гостей: у другому випадку вам вдасться зібрати чудову компанію та здивувати присутніх не лише багатим столом, а й розвагами.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 січня для Стрільців

Рідкісний день, коли небажано займатися благодійністю, віддаючи гроші або речі, просочені вашою енергетикою, іншим людям, ви можете ненароком нашкодити собі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 січня для Козорогів

Відносини з коханою людиною залежатимуть лише від вас: чим більше ви в них вкладете, тим значнішою виявиться віддача, яку ви в результаті отримаєте, так що не скупіться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 січня для Водоліїв

Дослухавшись до слів людей, які вас оточують, навіть якщо вони не будуть безпосередньо стосуватися вас, ви — зовсім несподівано — зможете знайти відповідь на запитання, що вас цікавить.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 січня для Риб

Поява старого знайомого, якого ви давно не бачили, дозволить пережити кілька приємних хвилин, пов'язаних зі спогадами, але на продовження колишнього роману розраховувати не варто.

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