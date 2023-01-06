Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: один із найгармонійніших днів місячного календаря

Від будь-якої роботи – зокрема й по господарству – необхідно відмовитися, прибирання бажано провести напередодні. Важливо також уникати сварок і конфліктів, не дозволяти злих думок і недобрих побажань на адресу будь-кого. Зате можна – і потрібно – вибачатися за заподіяне зло, миритися з тими, з ким з якоїсь причини перебуваєш у сварці, бажати всім добра й удачі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 січня для Овнів

Представникам вашого знака сьогодні вдасться вирішити навіть найзастаріліші конфлікти – головне, хотіти цього та зробити крок назустріч людині, з якою вас розділяє сварка – вона відповість взаємністю.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 січня для Тельців

Зірки радять вам дотримуватися міри в усьому – від вираження емоцій, навіть якщо йдеться про радість, до харчування: кулінарні надмірності не найкраще позначаться на самопочутті, зробивши вас важкими на підйом.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 січня для Близнят

Вашою релігією сьогодні має стати позитивне мислення: думаючи про хороше, ви – такими вже чарівними властивостями наділять найвищі сили сьогоднішній день – буквально притягнете його до свого життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 січня для Раків

День, якщо, звісно, дозволить погода, бажано провести на природі: вона благотворним чином вплине не тлише на ваше самопочуття, зарядивши бадьорістю, а й упорядкує образ ваших думок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 січня для Левів

Спілкуючись із друзями, нікого не обговорюйте і ні проти кого не товаришуйте: велика ймовірність того, що вчинок, який викликав ваше обурення і, як наслідок, осуд, незабаром доведеться повторити вам самим.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 січня для Дів

Прибиранням будинку або квартири зірки вам — як, втім, і всім іншим — сьогодні займатися не рекомендують, а ось позбавитися речей, які несуть негативну енергетику, не лише можна, а й потрібно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 січня для Терезів

Від спілкування з неприємними вам людьми бажано відмовитися на весь день. Якщо ж вам обов'язково потрібно буде зателефонувати людині, яка викликає у вас негативні емоції, заплануйте дзвінок на другу половину дня.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 січня для Скорпіонів

Зірки рекомендують вам провести сьогоднішній день у родинному колі, навіть якщо з огляду на певні обставини воно обмежується однією людиною – це надовго підзарядить вас необхідною для життя енергією.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 січня для Стрільців

День сприятливий для роздумів над власним майбутнім: ви зможете зрозуміти та усвідомити, чого хочеться саме вам, а не вашим родичам або друзям, та вирішити, як треба рухатися в цьому напрямку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 січня для Козорогів

День невдалий для ухвалення серйозних рішень і пов'язаних з ними активних дій: раніше понеділка вам не варто що-небудь робити, тому витратьте час, що залишився, на роздуми.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 січня для Водоліїв

Не можна бажати зла нікому з людей навколо, а про те, щоб робити його, і йтися не може – втім, як і в будь-який інший час, тому, щоб уникнути бумерангу, необхідно одразу позбуватися таких думок.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 січня для Риб

Постарайтеся не допустити впливу емоційних гойдалок, які сьогодні можуть набридати вам від самого ранку: для цього необхідно зосередитися на чомусь хорошому і не відпускати його до самого вечора.

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