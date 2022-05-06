Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: день непрогнозованих подій

Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: день непрогнозованих подій

День, події якого неможливо передбачати чи спрогнозувати, тому потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів.

Переважно це стосуватиметься взаємин із людьми, які застигли в якомусь статус-кво і не рухаються ні туди, ні сюди: настав час розібратися і або продовжити їх з чистого аркуша, або закінчити, поставивши наприкінці тверду крапку. День загалом підходить для будь-яких переговорів – як ділового, так і особистого характеру, потрібно скористатися сприятливими умовами для досягнення консенсусу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 травня для Овнів

Вирішуючи, як вчинити в тій чи тій ситуації, дайте "висловитися" своєму внутрішньому голосу: його "думка" виявиться набагато правильнішою, ніж міркування розуму, який сьогодні може помилятися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 травня для Тельців

Властива вам впертість – не найкраща якість у будь-який інший день, але сьогодні вона може зіграти з вами злий жарт, тому необхідно максимально відмовитися від її появи.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 травня для Близнят

Навіть якщо на цей вихідний день ви не запланували будь-яких серйозних справ, не варто витрачати час і сили на порожні розмови та суперечки: вони спричинять стомлення, тоді як вам треба буде відпочити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 травня для Раків

Звичка ховатися у свою "мушдю" від спілкування з людьми, що вас оточують, — не найкраща ідея для будь-якого дня, але для сьогоднішнього — особливо: від співрозмовників ви можете дізнатися багато цікавого.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 травня для Левів

День сприятливий для спілкування з людьми, яких ви давно не бачили і не чули: сьогодні будь-який дзвінок до них чи від них стане початком тривалої розмови, а потім, можливо, й теплої зустрічі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 травня для Дів

Якщо ви почуваєтеся перед кимось винними, саме час визнати провину і перепросити: ображена вами людина не стане тримати зла і охоче забуде сварку, яка розвела вас у різні боки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 травня для Терезів

Тим, хто давно мріє щось змінити у своєму житті – наприклад, знайти нову роботу – настав час робити перші кроки на шляху до бажаної мети: головне, не поспішати – поспіхом важко буде знайти підхожий варіант.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 травня для Скорпіонів

Вирішивши сказати ущипиві слова комусь із близьких, намагайтеся вчасно схопити себе "за комір" і перевести злі слова жартома, інакше навіть невелика сварка переросте в тривалий конфлікт.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 травня для Стрільців

Знайти відповідь на запитання, яке на перший погляд може здатися безнадійним, допоможуть друзі та знайомі: вам потрібно лише обдзвонити їх і поставити перед ними завдання, яке вони мають вирішити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 травня для Козорогів

Найкращим відпочинком для вас сьогодні стане усамітнення: навіть якщо вас оточує велика родина, можна буде знайти можливість залишитися на самоті – вам вдасться упорядкувати думку і накинути план найближчих дій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 травня для Водоліїв

Не варто відштовхувати людину, яка захоче попросити вибачення за завдану вам образу: схоже, вона щиро визнала свою провину і хоче, щоб ваші стосунки повернулися у вихідну точку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 травня для Риб

Людина з далекого минулого, з якою вас колись пов'язували дружні чи близькі стосунки, не лише викличе у вас приємні спогади, а й допоможе вирішити важливе професійне чи побутове питання.

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