Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: день, який готує нам купу випробувань

Найважчий з енергетичного боку день місячного календаря, який готує нам купу випробувань, і це погана новина.

Гарна полягає в тому, що дослухаючись до рекомендацій зірок, можна провести цей час без жодних втрат – як моральних, так і матеріальних. Девізом дня має стати обережність, якої необхідно дотримуватися у всіх сферах життя. Особливо важливо уникати конфліктів, які можуть мати серйозні наслідки, тому важливо скоротити спілкування зі своїм оточенням – як близьким, так і незнайомим – до мінімуму.

Овен

Будній день складно провести в стінах рідної домівки, але за найменшої можливості потрібно нею скористатися і не залишати рідних стін – так вам вдасться уникнути зіткнень з неадекватними людьми.

Телець

Від фінансових – передусім торгових – операцій сьогодні треба відмовитися: вони не виправдають покладених на них очікувань і успішними не стануть, найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки.

Близнюки

Спілкування – як ділового, так і особистого – вам, найімовірніше, уникнути не вдасться, але потрібно зробити так, щоб воно було конкретним і нетривалим – так вам вдасться уникнути сварок та конфліктів.

Рак

День, коли з великою обережністю потрібно користуватися гострими предметами, навіть якщо йдеться про звичайні канцелярські ножиці – занадто великий ризик травмуватися.

Лев

Не варто втручатися в конфлікти, які не мають до вас жодного стосунку: протиборчі сторони помиряться самі, а ви ризикуєте опинитися винними в тому, що вони посварилися.

Діва

Не варто розпочинати суперечку з ким би там не було, навіть якщо ви цілковито впевнені у власній правоті – особливо це стосується неадекватних та агресивно налаштованих людей, спілкування з якими навряд чи буде приємним.

Терези

Сьогодні для вас важливо відновити справедливість у будь-якій сфері життя: невідомо, де ви з нею зіткнетеся, але миритися з нею в жодному разі не варто – це негативно позначиться навіть на вашому існуванні.

Скорпіон

Жодне – навіть не найважливіше – рішення не варто ухвалювати поспіхом: вам не вдасться оцінити всі супутні йому фактори, тому занадто велика вірогідність помилки, яку складно буде виправити.

Стрілець

Не варто нікого засуджувати, навіть якщо скоєний людиною вчинок здасться вам гідним такого ставлення: можливо, спочатку треба згадати про власні гріхи – їх у вас теж вистачає.

Козоріг

Намагайтеся думати над кожним своїм словом, інакше ви можете образити когось, самі того не бажаючи, що – своєю чергою – призведе до небажаних наслідків у вигляді серйозного конфлікту.

Водолій

Будь-які фінансові операції сьогодні призведуть до втрат, тому варто перенести їх на кілька днів, коли обставини для них складуться сприятливіші – тоді й діяти.

Риби

Представникам вашого знака – як, втім, і будь-якого іншого – сьогодні краще залишитися вдома: в рідних стінах вам точно вдасться уникнути неприємностей, які астрологи обіцяють вам на вулиці.

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