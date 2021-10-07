Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли сил вистачить на все

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли сил вистачить на все

День активних дій, коли можна стати до найважливіших справ — сил вистачить на все.

Єдина умова, якої необхідно дотримуватися, — це налаштування на позитив: негативні думки і плани не дадуть можливості сконцентруватися на своїй діяльності і, як наслідок, успішно виконати все, що намічене.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 жовтня для Овнів

До критики, яка прозвучить на вашу адресу цього дня, необхідно поставитися з максимальним спокоєм: конструктивну взяти до відома, а на все інше просто не звертати уваги.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 жовтня для Тельців

День, коли прислів'я про те, що слово срібло, а мовчання — золото, буде актуальне як ніколи: необхідно зважувати кожне своє слово, необережність може дуже дорого вам обійтися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 жовтня для Близнят

Енергію, яку сповна наділять вас зірки, необхідно витрачати економно, в іншому разі її може не вистачити на всі ваші професійні плани.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 жовтня для Раків

Головною професійною навичкою, яка буде затребувана в цей час, стане швидкість реакції: вона дозволить миттєво оцінити ситуацію і, поки інші будуть міркувати, досягти потрібної мети.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 жовтня для Левів

Роздратування, яке ви будете відчувати сьогодні від самого ранку, можна уникнути, зайнявши себе важливою справою — насамперед роботою, яку — навіть за великого бажання — ніяк не можна відкласти.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 жовтня для Дів

День не сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності: навіть покупку продуктів краще перенести на інший день, а про більш складні справи і говорити не доводиться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 жовтня для Терезів

Не варто ділитися своїми планами навіть з близькими і рідними людьми: цього дня дуже легко наврочити самих себе, тому краще витратити сили на досягнення мети, а не на розмови про неї.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 жовтня для Скорпіонів

Енергію, яка буде переповнювати цього дня, необхідно направити в мирне русло — на роботу, а не на з'ясування взаємин з оточенням, що стане марною тратою моральних і фізичних сил.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 жовтня для Стрільців

Складуться максимально сприятливі умови для влаштування особистого життя: ви довго ним нехтували, висуваючи на перший план професійні питання, тепер прийшла пора виправляти ситуацію.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 жовтня для Козорогів

Люди, яких ви давно не бачили, несподівано з'являться у вашому житті, щоб надати вам важливу інформацію професійного або особистого характеру — обов'язково прийміть її до відома.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 жовтня для Водоліїв

На роботі особливого ентузіазму від вас не буде потрібно, тому день можна присвятити домашнім клопотам, тим більше що в період переходу до холодів нестачі в них не спостерігається.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 жовтня для Риб

Діяти сьогодні необхідно відповідно до заздалегідь складеного плану, ретельно і методично виконуючи його пункти, тоді і робота виявиться максимально легкою і успішною.

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