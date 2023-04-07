Гороскоп на 8-9 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто перебільшувати небезпеку

19-й місячний день, який триватиме майже дві доби, астрологи часто називають сатанинським.

Проте не варто перебільшувати небезпеку – володіючи знаннями про те, як поводитися в цей час, її можна уникнути. Насамперед необхідно обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей, і – зрозуміло, за можливості – рідше залишати своє помешкання, яке є природним укриттям від усіх загроз нинішнього світу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8-9 квітня для Овнів

Позбутися душевних переживань, які випробовуватимуть вас на міцність протягом цих двох днів, легко, знайшовши справу не лише рукам, а й голові – чому б вам, наприклад, не написати розповідь або нарис?

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8-9 квітня для Тельців

Цими днями необхідно якомога рідше заходити в соцмережі – не втримавшись і вступивши в якусь дискусію, ви можете отримати безліч неприємних коментарів, які точно не покращать настрій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8-9 квітня для Близнят

Будь-які – особливо важливі – зустрічі і навіть розмови телефоном краще перенести на інший, більш вдалий час, оскільки в ці дні їх результат, на жаль, не виправдає ваших очікувань.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8-9 квітня для Раків

Зірки попереджають вас про необхідність бути готовими до агресії з боку людей у вашому оточенні – боятися її не варто, просто бажано за перших ознак припинити спілкування.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8-9 квітня для Левів

Присвятіть ці дні енергетиці власної оселі, яка давно потребує очищення: все прибравши і позбувшись сміття, можна пройтися кімнатами із запаленою свічкою або побризкати всі кути свяченою водою.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8-9 квітня для Дів

Зірки закликають вас відмовитися від будь-яких фінансових операцій, та й паперові гроші краще до рук узагалі не брати – навіть у супермаркеті необхідно розплачуватися карткою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8-9 квітня для Терезів

Вам, ставши свідком боротьби добра зі злом, складно буде визначитися, на чиєму боці ви перебуваєте: зло може виявитися привабливішим, а властиві вам коливання з боку в бік неабияк вас виснажать.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8-9 квітня для Скорпіонів

Намагайтеся не спілкуватися з незнайомими людьми і не знімати слухавку на дзвінки з номерів, власники яких вам невідомі: нічого, крім неприємних емоцій, ви від таких контактів не отримаєте.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8-9 квітня для Стрільців

Ваш внесок у підтримку загальносвітової гармонії полягатиме в наведенні ладу у просторі, що безпосередньо вас оточує – вашій оселі: потрібно перебрати речі та віддати непотрібні.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8-9 квітня для Козорогів

До нових знайомств у ці дні необхідно ставитися з великою обережністю – таким чином до вашого найближчого оточення може потрапити людина, яка незабаром стане причиною неприємностей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8-9 квітня для Водоліїв

Не варто слухати тих, хто спробує схилити вас на свій бік, зробивши вчинок, до якого ви морально не готові: краще відмовити їм у їхньому проханні в тактовній формі, ніж згодом пошкодувати про зроблене.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8-9 квітня для Риб

Небажано давати якісь обіцянки, навіть якщо вас до цього примушуватимуть: виконати їх ви, найімовірніше, не зможете, через що заробите небажану репутацію ненадійної людини.

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