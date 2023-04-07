Гороскоп на 8-9 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто перебільшувати небезпеку

19-й місячний день, який триватиме майже дві доби, астрологи часто називають сатанинським.
Проте не варто перебільшувати небезпеку – володіючи знаннями про те, як поводитися в цей час, її можна уникнути. Насамперед необхідно обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей, і – зрозуміло, за можливості – рідше залишати своє помешкання, яке є природним укриттям від усіх загроз нинішнього світу.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8-9 квітня для Овнів
Позбутися душевних переживань, які випробовуватимуть вас на міцність протягом цих двох днів, легко, знайшовши справу не лише рукам, а й голові – чому б вам, наприклад, не написати розповідь або нарис?
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8-9 квітня для Тельців
Цими днями необхідно якомога рідше заходити в соцмережі – не втримавшись і вступивши в якусь дискусію, ви можете отримати безліч неприємних коментарів, які точно не покращать настрій.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8-9 квітня для Близнят
Будь-які – особливо важливі – зустрічі і навіть розмови телефоном краще перенести на інший, більш вдалий час, оскільки в ці дні їх результат, на жаль, не виправдає ваших очікувань.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8-9 квітня для Раків
Зірки попереджають вас про необхідність бути готовими до агресії з боку людей у вашому оточенні – боятися її не варто, просто бажано за перших ознак припинити спілкування.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8-9 квітня для Левів
Присвятіть ці дні енергетиці власної оселі, яка давно потребує очищення: все прибравши і позбувшись сміття, можна пройтися кімнатами із запаленою свічкою або побризкати всі кути свяченою водою.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8-9 квітня для Дів
Зірки закликають вас відмовитися від будь-яких фінансових операцій, та й паперові гроші краще до рук узагалі не брати – навіть у супермаркеті необхідно розплачуватися карткою.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8-9 квітня для Терезів
Вам, ставши свідком боротьби добра зі злом, складно буде визначитися, на чиєму боці ви перебуваєте: зло може виявитися привабливішим, а властиві вам коливання з боку в бік неабияк вас виснажать.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8-9 квітня для Скорпіонів
Намагайтеся не спілкуватися з незнайомими людьми і не знімати слухавку на дзвінки з номерів, власники яких вам невідомі: нічого, крім неприємних емоцій, ви від таких контактів не отримаєте.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8-9 квітня для Стрільців
Ваш внесок у підтримку загальносвітової гармонії полягатиме в наведенні ладу у просторі, що безпосередньо вас оточує – вашій оселі: потрібно перебрати речі та віддати непотрібні.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8-9 квітня для Козорогів
До нових знайомств у ці дні необхідно ставитися з великою обережністю – таким чином до вашого найближчого оточення може потрапити людина, яка незабаром стане причиною неприємностей.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8-9 квітня для Водоліїв
Не варто слухати тих, хто спробує схилити вас на свій бік, зробивши вчинок, до якого ви морально не готові: краще відмовити їм у їхньому проханні в тактовній формі, ніж згодом пошкодувати про зроблене.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8-9 квітня для Риб
Небажано давати якісь обіцянки, навіть якщо вас до цього примушуватимуть: виконати їх ви, найімовірніше, не зможете, через що заробите небажану репутацію ненадійної людини.
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