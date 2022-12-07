Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чатуватимуть спокуси

День, коли головним ворогом людини стане вона сама – точніше, її слабкості, а також спокуси, що підстерігають її буквально на кожному кроці.

Головне сьогодні – знайти в собі сили, щоб протистояти ймовірним спокусам: поступившись і пішовши у них на поводі, згодом доведеться пошкодувати – власна безхребетність та безхарактерність до добра, як правило, не доводить. Важливо також побоюватися конфліктів, які можуть спалахнути через будь-яку дрібницю, але водночас завдавати масу проблем та ще й на тривалий термін – тому бажано шукати компроміси у будь-яких ситуаціях та взаєминах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 грудня для Овнів

Від роботи сьогодні пуття не буде: оскільки навіть старі справи бажано відкласти на інший – більш сприятливий час, займіться упорядкуванням документів – як професійної, так і особистої якості.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 грудня для Тельців

Спілкування з оточенням може принести багато неприємних сюрпризів, тому день – зрозуміло, за можливості – бажано провести на самоті, займаючись приємними справами – наприклад, своїм хобі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 грудня для Близнят

Намагаючись відновити справедливість – принаймні так, як ви це розумієте – пам'ятайте про те, що погляд однієї людини може бути одностороннім – бажано подивитися на ситуацію та з іншого боку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 грудня для Раків

Вам, на відміну від представників інших знаків зодіаку, не варто закриватися у своїй "мушлі": навпаки, зірки рекомендують вам вийти "у люди" та поспілкуватися з оточенням – просто так, без корисливої мети.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 грудня для Левів

Не варто "засвічувати" в людних місцях великі суми грошей, якщо, звичайно, ви не хочете залишитися без них: сьогодні обережність необхідна, як ніколи, тому дослухайтеся до поради зірок.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 грудня для Дів

З лінощами, які стануть супутниками вашого життя на весь сьогоднішній день, можна не боротися – однаково особливих успіхів не варто очікувати навіть у побутових та домашніх справах, а про професійні і говорити не варто.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 грудня для Терезів

Небажано збирати родичів на сімейне чаювання, навіть якщо для нього є вагома нагода: спогади про колишні образи можуть перерости в черговий – серйозний – конфлікт, який надовго зіпсує стосунки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 грудня для Скорпіонів

Сьогодні вам практично неможливо буде зосередитись – не вдасться взяти під контроль думки, які перескакуватимуть з однієї теми на іншу, тому інтелектуальною працею краще не займатись.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 грудня для Стрільців

Сьогодні вам, як ніколи, необхідно стежити за своїми словами: ви й так не вирізняєтеся особливою тактовністю, а сьогодні – у пориві сварки – можете наговорити опоненту того, про що згодом пошкодуєте.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 грудня для Козорогів

Сьогоднішній день зірки рекомендують вам провести на самоті, не спілкуючись ні з ким із оточення, включаючи близьких вам людей: ви не зможете ігнорувати чужу агресію, а отже, потрапите у неприємну історію.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 грудня для Водоліїв

Ваш сьогоднішній настрій покаже, наскільки чиста і безхмарна ваша душа: якщо він буде добрим, значить, ваше сумління нічим не обтяжене, ну а якщо поганим, виходить, вам є над чим замислитися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 грудня для Риб

Вибираючи лінію поведінки, не варто орієнтуватися на горезвісну громадську думку: керуйтеся лише своїми бажаннями та уподобаннями, інакше велика ймовірність образ та розчарувань.

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