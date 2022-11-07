Гороскоп на 8 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто вірити своїм почуттям

День, коли не варто вірити своїм почуттям та відчуттям – вони можуть виявитися до образливого оманливими.

Особливо це стосується любовної сфери нашого життя: великий ризик прийняти тепле дружнє чи приятельське ставлення іншої людини за кохання – чи варто говорити про те, що розчарування буде гірким, та й поставити себе в незручне становище в такому разі дуже легко. Також небажано ледарювати та потурати своїм слабкостям – до добра це не доведе

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 листопада для Овнів

Зірки не рекомендують вам братися за нові справи, хоч би якої сфери життя вони стосувалися – на успіх у них розраховувати не доводиться, а от завершувати ті, що вже перебувають у роботі, можна і потрібно.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 листопада для Тельців

Представникам такого – в усіх сенсах – буйного знака, як ваш, бажано якнайменше спілкуватися з оточуючими вас людьми, а краще було б взагалі провести день на самоті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 листопада для Близнят

Випробовуючи протилежні емоції одночасно, ви ризикуєте отримати те, що психологи називають нервовим зривом, тому необхідно максимально стримувати себе від проявів почуттів.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 листопада для Раків

Якою б сильною не була спокуса, небажано йти в нього на поводі: каяття і невдоволення собою виявляться настільки сильними, що ви проклянете шматочок торта, перед яким не зможете встояти.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 листопада для Левів

Оскільки ви вважаєте себе особами королівської крові, станьте для оточення – хоча б на сьогодні – взірцем для наслідування у всьому – починаючи з манери одягатися та закінчуючи образом думок.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 листопада для Дів

Особливої уваги цього дня вимагатимуть діти та літні родичі: намагайтеся не залишати їх поза увагою, інакше вони можуть зробити щось таке, що вам важко вдасться розгребти.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 листопада для Терезів

Робота сьогодні навряд чи буде успішною, тому не варто налаштовуватися на серйозні професійні звершення – якщо взяти вихідний не вдасться, зосередьтеся на рутинній роботі, без якої не можна обійтися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 листопада для Скорпіонів

Позбутися різких перепадів настрою, які докучатимуть цього дня, можна лише одним, але простим і дієвим способом – завантажити себе роботою: на емоційні реакції не залишиться часу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 листопада для Стрільців

Сімейні конфлікти, можливі цього дня, можуть затягтися на тривалий час, а заразом і зіпсувати стосунки, тому краще поступитися близькій людині, ніж сваритися з нею через дрібниці.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 листопада для Козорогів

Не варто приймати бік сил зла, які сьогодні будуть не тільки сильні, а й цілком можуть прикинутися добром: проте розпізнати їх буде нескладно, головне в цьому сенсі – бажання.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 листопада для Водоліїв

Негативні емоції, такі як злість чи лють, цього дня характеризуватимуть вас не найкращим чином: вони означатимуть, що ви повільно сповзаєте на бік зла, але ще не пізно вжити заходів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 листопада для Риб

Небажано поспішати з ухваленням важливого рішення, особливо якщо воно стосується фінансів: щоб не припуститися помилки, краще серйозних кроків у цьому напрямі цього дня не робити.

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