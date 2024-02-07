Гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нас можуть підстерігати пастки

День, коли на кожному кроці на нас можуть чатувати "пастки", яких необхідно уникати й побоюватися.

Насамперед вони можуть стосуватися бажання виглядати в очах людей навколо вищими, гіднішими, розумнішими та успішнішими. Але водночас ставка робитиметься на видимість, коли хочеться не бути, а здаватися: стан "бути" вимагає багато часу й зусиль, у той час як для стану "здаватися" достатньо просто пустити пил в очі. Щоправда, такі моменти загрожують неприємностями, оскільки "полуда" з очей будь-якої миті може впасти, і стане зрозуміло, що "король голий", тобто людина не відповідає образу, який сама і створила в очах свого оточення.

Овен

Зустрічі з людьми, які вам дорогі – насамперед друзями та рідними, – навіть якщо вони були заплановані заздалегідь, краще скасувати, інакше ви й самі не помітите, як посваритеся – всерйоз і надовго.

Телець

Незважаючи на розпал робочого тижня, не лише можна, а й потрібно присвятити день – чи хоча б його частину – відпочинку: зараз ви – як ніколи! – потребуєте відновлення сил, тож важливо підтримати свій організм.

Близнята

Від важливих рішень, якої б сфери вашого життя вони не стосувалися, сьогодні краще відмовитися: зроблену зрештою помилку доведеться дуже довго виправляти, що гальмуватиме вас на шляху до мети.

Рак

Спокуса залишитися вдома і вимкнути телефон, щоб ні з ким не спілкуватися, буде великою, як ніколи, але ховатися від когось із близьких все ж небажано – необхідно розставити всі крапки над "і".

Лев

Незважаючи на довгоочікуване фінансове надходження, витрачати гроші необхідно з обережністю: якщо ви увійдете в раж, то велика ймовірність того, що від отриманої суми мало що залишиться.

Діва

Не варто давати недоброзичливцям, а таких буде чимало, шанс зіпсувати вам настрій: таким чином вони спробують "відщипнути" трохи вашої енергії, щоб скористатися нею у власних корисливих цілях.

Терези

Не варто вірити всьому, що ви дізнаєтеся: найімовірніше, зробивши висновок з однієї-єдиної деталі, ви видасте бажане за дійсне і, як наслідок, припуститеся образливої помилки.

Скорпіон

Від побутових клопотів цього дня бажано відмовитися: з об'єктивних причин ви, найімовірніше, не зможете довести їх до кінця і змушені будете до завтрашнього дня жити серед безладу.

Стрілець

Щоб уникнути сімейних конфліктів, які цілком ймовірні цього дня, бажано виявляти терпіння до близьких людей і намагатися розуміти їх навіть у тих ситуаціях, які вас дратують.

Козоріг

Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – варто ставити на передній план своє власне життя, не втручаючись у чуже, особливо важливо нікому не давати поради – залиште їх для внутрішнього користування.

Водолій

Головний лікар для вас сьогодні – безцільне і безглузде проведення часу: намагайтеся відмовитися від розмов і листування ні про що, лише на важливі – найкраще, професійні – теми.

Риби

Від ділових переговорів цього дня краще відмовитися: навряд чи ви зможете порозумітися з діловими партнерами, які не захочуть іти на контакт, тож краще перенести зустріч на інший день.

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