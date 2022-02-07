Гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку: день страхів та тривог

День, коли кожну, навіть дуже спокійну, врівноважену і впевнену в собі людину можуть відвідувати страхи і тривоги.
Позбутися їх можна буде одним-єдиним способом – рішуче гнати їх від себе. Реальних підстав цей негатив під собою не має — він є лише породженням місячного дня, тому вже завтра від них не залишиться і сліду.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 лютого для Овнів
Сьогодні вам можна і треба займатися очищенням організму, до того ж як фізично, так і ментально: відвідати SPA-салон, зайнятися йогою, сісти на детокс-дієту, почитати класичну літературу.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 лютого для Тельців
Не варто уподібнюватися слонові в посудній крамничці, який через свою неповороткість трощить все навколо, насамперед, стосунки з близькими людьми, які повною мірою можуть уже й не відновитися.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 лютого для Близнят
Роздратування, яке докучатиме вам цього дня, – явище тимчасове, тому дуже важливо не дати йому розгулятися, інакше ви можете несправедливо образити навіть найближчих вам людей.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 лютого для Раків
Від спілкування з людьми, які вас оточують, цього дня краще відмовитися: нічого цінного вони вам все одно не скажуть, а от образити можуть цілком. Активні дії також не дадуть бажаного результату.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 лютого для Левів
Не варто брати на себе занадто багато, намагаючись виконати як свою, так і чужу роботу: очікуваної подяки за це ви все одно не дочекаєтеся, а перевтомитися можете цілком.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 лютого для Дів
Не варто зривати своє зло, обумовлене тривожністю, яку ви відчуватимете від самого ранку, на своє оточення – особливо це стосується близьких, але колег теж не варто ображати.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 лютого для Терезів
Не втручайтеся в чужий конфлікт, навіть якщо обидві його сторони проситимуть вас про це – рефері з вас такий собі, тому ви легко можете нажити собі ворогів в особі всіх фігурантів скандалу.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 лютого для Скорпіонів
Цього дня найкращий спосіб впоратися з агресією – максимально завантажити себе роботою, щоб не було й хвилини, яку можна було б присвятити безглуздому з'ясуванню стосунків.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 лютого для Стрільців
Головне цього дня – діяти попри все, а щоб оточення не відволікало вас від справ, спробуйте – хоча б сьогодні – максимально обмежити спілкування з ним.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 лютого для Козорогів
Навіть тим із вас, хто не відчуває за собою жодної провини, бажано вибачитися перед близькими людьми: мабуть, ви сказали або зробили щось таке, що зачепило їх за живе.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 лютого для Водоліїв
На вас чекають найнепередбачуваніші події, до яких неможливо підготуватися: єдиний вихід із ситуації – не нервувати заздалегідь і вирішувати питання по мірі їх виникнення.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 лютого для Риб
Аналізуючи події, що передували ситуації, в якій ви опинилися, не впадайте в самоїдство: воно лише забере у вас енергію, яку можна витратити на важливіші справи.
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