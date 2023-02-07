Гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку: день, який можна вважати іспитом

День, коли кожен із нас має показати, на що він здатен – насамперед у професійному житті.

Можна вважати це іспитом, який ставить перед людиною життя, спостерігаючи водночас, впорається вона чи ні. Від результату залежатимуть кар'єрні перспективи й матеріальне становище, тому необхідно напружити всі сили – як моральні та психологічні, так і фізичні – та виправдати довіру вищих сил. В разі успіху головне – не "впіймати зірку" і не переоцінити себе, навряд чи такий настрій сприятиме плідній роботі й надалі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 лютого для Овнів

Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, повинні "відлежатися": з часом буде чітко зрозуміло, наскільки вони перспективні й результативні, а там можна буде їх і в роботу брати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 лютого для Тельців

Надлишок енергії, яку ви відчуєте цього дня, може стати причиною неадекватних реакцій на слова та дії людей навколо, а там і до серйозного конфлікту недалеко – намагайтеся виявити стриманість.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 лютого для Близнят

Не варто вступати в суперечки з людьми, яких ви знаєте мало або не знаєте взагалі: важко сказати, як вони відреагують на ваші доводи – велика ймовірність з'ясування стосунків аж до застосування фізичної сили.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 лютого для Раків

Сьогодні, як ніколи, ваш будинок буде вашою фортецею: у його стінах ви навряд чи зустрінете неадекватних людей, тож якщо з'явиться така можливість, не варто сьогодні залишати його стіни.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 лютого для Левів

Наведення ладу в будинку зробить його чистішим не лише на матеріальному, а й на енергетичному рівні: разом із пилом, брудом і сміттям із вашої оселі піде негатив, який перешкоджає циркуляції позитивної енергії.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 лютого для Дів

Займаючись благодійністю, орієнтуйтеся на те, щоб робити добро іншим людям, а не отримувати вигоду для себе – за такий корисливий підхід неодмінно доведеться відповідати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 лютого для Терезів

Небажано спілкуватися з людьми, які вам неприємні: навряд чи ви зможете стриматися і не відповісти шпилькою навіть на найбезневинніше їхнє зауваження – не варто й казати про те, до чого це призведе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 лютого для Скорпіонів

Силою емоцій, які ви відчуватимете в цей час, захоче "підживитися" токсична людина, яка перебуває поруч – не давайте їй такої можливості, інакше це погано позначиться на вашому самопочутті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 лютого для Стрільців

Яким би привабливим не був новий знайомий, не поспішайте вірити всьому, що він вам казатиме: цього дня дуже легко потрапити під чужий вплив, а як результат, можна втратити власну особистість та право на свою думку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 лютого для Козорогів

Від серйозних рішень – особливо якщо вони стосуються фінансової сфери – сьогодні краще відмовитися: велика ймовірність припуститися прикрої помилки, яка, своєю чергою, спричинить матеріальні втрати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 лютого для Водоліїв

Сьогоднішній день необхідно провести в місці, в якому ви відчуваєте максимальний комфорт – як моральний, так і фізичний: для одних йтиметься про власну оселю, а для когось – і про робоче місце в офісі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 лютого для Риб

Не варто вірити компліментам, які вам сьогодні казатимуть люди у вашому оточенні, і річ зовсім не в тому, що ви на них не заслуговуєте – просто ці люди скажуть їх нещиро, а щоб отримати те, що їм від вас потрібно.

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