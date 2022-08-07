Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно втихомирювати емоції

День, коли необхідно утихомирювати почуття та емоції – вони є поганими порадниками у життєвих та професійних ситуаціях.
У спокійному і врівноваженому стані можна буде помітити те, що в повсякденній метушні вислизає від уваги: наприклад, стане зрозуміло, чому взаємини з коханою людиною або близьким другом складаються так, а не інакше, і зробити з цих знань важливі висновки. Вірянам зірки радять відвідати храм, невірянам – побути наодинці з природою.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 серпня для Овнів
Якщо хтось із близьких вам людей – друзів чи рідних – захоче поділитися з вами чимось дуже важливим, не відмовляйте йому у увазі – найімовірніше, від вас не буде потрібно навіть поради, його потрібно буде просто вислухати.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 серпня для Тельців
Не намагайтеся здатися близькій людині краще, ніж ви є насправді: по-перше, вам це все одно не вдасться, а по-друге, вас люблять такими, якими ви є, так що збільшувати свою "цінність" неварто.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 серпня для Близнят
Надати допомогу тому, хто вас про неї попросить, важливо завжди, але сьогодні – особливо: жест благодійності стане гарною прикметою – за ним будуть приємні події, на які ви навіть не сподівалися.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 серпня для Раків
Не варто купувати першу ж річ, на яку впаде погляд у магазині – найімовірніше, таке придбання виявиться невигідним, тому бажано бути походити відділами і вибрати щось краще.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 серпня для Левів
Будь-які справи – як професійні, так і побутові – не дадуть миттєвого, негайного результату, але це не означає, що від них необхідно відмовитись – просто потрібно трохи потерпіти.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 серпня для Дів
Будь-які добрі справи, які ви зробите сьогодні, обов'язково повернуться сторицею, тому не скупіться на благодіяння стосовно тих, хто їх потребуватиме і попросить вас про допомогу.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 серпня для Терезів
Усвідомивши свої помилки, подумайте про те, яким чином ви можете їх виправити: у ваших інтересах зробити це якнайшвидше, тоді і ваше життя налагодиться негайно.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 серпня для Скорпіонів
День сприятливий для очищення організму фізично: можна сісти на детокс-дієту, відвідати лазню або сауну – приємні в усіх сенсах результати не забаряться.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 серпня для Стрільців
Небажано носити в собі думки, що мучать вас: поговоріть з кимось із близьких — наприклад, з найкращою подругою — і на душі одразу стане легше, оскільки ваші погані передчуття розвіються самі собою.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 серпня для Козорогів
Зірки наполегливо рекомендують вам сьогодні – і завжди – більше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота: на роботу і з роботи пройдіться пішки, в обідню перерву прогуляйтеся в найближчому парку.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 серпня для Водоліїв
Велика ймовірність, що хтось із вашого оточення захоче передати вам неприємні чутки щодо близької вам людини: спочатку поговоріть з нею самою і лише потім робіть висновки про правдивість пліток.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 серпня для Риб
Візит у салон краси, навіть якщо він був запланований заздалегідь, краще перенести: результат, швидше за все, виявиться незадовільним, а настрій – зіпсованим, тому не варто ризикувати.
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