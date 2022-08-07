Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно втихомирювати емоції

День, коли необхідно утихомирювати почуття та емоції – вони є поганими порадниками у життєвих та професійних ситуаціях.

У спокійному і врівноваженому стані можна буде помітити те, що в повсякденній метушні вислизає від уваги: наприклад, стане зрозуміло, чому взаємини з коханою людиною або близьким другом складаються так, а не інакше, і зробити з цих знань важливі висновки. Вірянам зірки радять відвідати храм, невірянам – побути наодинці з природою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 серпня для Овнів

Якщо хтось із близьких вам людей – друзів чи рідних – захоче поділитися з вами чимось дуже важливим, не відмовляйте йому у увазі – найімовірніше, від вас не буде потрібно навіть поради, його потрібно буде просто вислухати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 серпня для Тельців

Не намагайтеся здатися близькій людині краще, ніж ви є насправді: по-перше, вам це все одно не вдасться, а по-друге, вас люблять такими, якими ви є, так що збільшувати свою "цінність" неварто.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 серпня для Близнят

Надати допомогу тому, хто вас про неї попросить, важливо завжди, але сьогодні – особливо: жест благодійності стане гарною прикметою – за ним будуть приємні події, на які ви навіть не сподівалися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 серпня для Раків

Не варто купувати першу ж річ, на яку впаде погляд у магазині – найімовірніше, таке придбання виявиться невигідним, тому бажано бути походити відділами і вибрати щось краще.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 серпня для Левів

Будь-які справи – як професійні, так і побутові – не дадуть миттєвого, негайного результату, але це не означає, що від них необхідно відмовитись – просто потрібно трохи потерпіти.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 серпня для Дів

Будь-які добрі справи, які ви зробите сьогодні, обов'язково повернуться сторицею, тому не скупіться на благодіяння стосовно тих, хто їх потребуватиме і попросить вас про допомогу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 серпня для Терезів

Усвідомивши свої помилки, подумайте про те, яким чином ви можете їх виправити: у ваших інтересах зробити це якнайшвидше, тоді і ваше життя налагодиться негайно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 серпня для Скорпіонів

День сприятливий для очищення організму фізично: можна сісти на детокс-дієту, відвідати лазню або сауну – приємні в усіх сенсах результати не забаряться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 серпня для Стрільців

Небажано носити в собі думки, що мучать вас: поговоріть з кимось із близьких — наприклад, з найкращою подругою — і на душі одразу стане легше, оскільки ваші погані передчуття розвіються самі собою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 серпня для Козорогів

Зірки наполегливо рекомендують вам сьогодні – і завжди – більше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота: на роботу і з роботи пройдіться пішки, в обідню перерву прогуляйтеся в найближчому парку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 серпня для Водоліїв

Велика ймовірність, що хтось із вашого оточення захоче передати вам неприємні чутки щодо близької вам людини: спочатку поговоріть з нею самою і лише потім робіть висновки про правдивість пліток.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 серпня для Риб

Візит у салон краси, навіть якщо він був запланований заздалегідь, краще перенести: результат, швидше за все, виявиться незадовільним, а настрій – зіпсованим, тому не варто ризикувати.

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