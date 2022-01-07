Гороскоп на 8 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати

Енергією, яку кожен з нас відчує цього дня, важливо розпорядитися мудро та економно.
У цей час також не можна брехати та бажати зла іншим людям. Брехня дуже швидко виявиться і не найкращим чином позначиться на вашій репутації, а недобрі посили на адресу оточення можуть незабаром повернутися до вас бумерангом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 січня для Овнів
Правило, якого сьогодні потрібно дотримуватися, звучить таким чином: «Ставтеся до інших так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас» — втім, воно актуальне завжди.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 січня для Тельців
Перш ніж комусь щось пообіцяти, добре подумайте, чи ви зможете виправдати надію, яку даєте іншій людині, за найменшого сумніву в цьому краще промовчати, ніж обдурити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 січня для Близнят
Говорити в цей день можна якнайменше, а мовчати – якнайбільше, інакше незабаром доведеться пошкодувати про сказані – зопалу чи з необережності – слова.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 січня для Раків
На нових знайомих, які з'являться у вашому житті цього дня, необхідно справити гарне враження – серед них може бути людина, від якої безпосередньо залежатиме ваше майбутнє.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 січня для Левів
Успішними обіцяють бути будь-які дії, спрямовані на пошуки нової роботи: можна відправляти резюме, вирушати на співбесіди або телефонувати знайомим, які можуть скласти вам протекцію.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 січня для Дів
Сьогодні зірки нагородять вас рідкісною красномовністю, за допомогою якої ви зможете переконати у своїй правоті навіть найупертішого і не готового до пошуку консенсусу опонента.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 січня для Терезів
Після обіду на вас може накотити несподівана втома, тому всі важливі побутові справи бажано планувати на першу половину дня, тоді вам вдасться впоратися з ними швидко та практично без зусиль.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 січня для Скорпіонів
Час рідкісної продуктивності, протягом якого вам невідомо вдасться переробити таку кількість домашніх післясвяткових справ, на яку у вас зазвичай йде від кількох днів до тижня.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 січня для Стрільців
Можна розпочати будь-які переговори зі своїми домашніми: всі будуть налаштовані слухати – і чути – одне одного, тому вдасться вирішити навіть найстаріші та найскладніші проблеми.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 січня для Козорогів
Не варто ображати людей, які перебувають поряд – насамперед, рідних і близьких, навіть якщо стосовно вас вони поводитимуться не найкращим чином: ваша надмірна реакція все одно виявиться неадекватною.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 січня для Водоліїв
Рідкісна чарівність, якою в цей день наділять вас зірки, дасть вам можливість зачарувати навіть похмурих і недоброзичливих людей — наприклад, бабусь, що сидять біля під'їзду.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 січня для Риб
Зробити день позитивним допоможе горезвісне позитивне мислення: чим більше ви думатимете про хороше, тим більше його виявиться у вашому житті – і навпаки, так що робіть правильні висновки.
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