Гороскоп на 8 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати

Гороскоп на 8 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати

Енергією, яку кожен з нас відчує цього дня, важливо розпорядитися мудро та економно.

У цей час також не можна брехати та бажати зла іншим людям. Брехня дуже швидко виявиться і не найкращим чином позначиться на вашій репутації, а недобрі посили на адресу оточення можуть незабаром повернутися до вас бумерангом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 січня для Овнів

Правило, якого сьогодні потрібно дотримуватися, звучить таким чином: «Ставтеся до інших так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас» — втім, воно актуальне завжди.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 січня для Тельців

Перш ніж комусь щось пообіцяти, добре подумайте, чи ви зможете виправдати надію, яку даєте іншій людині, за найменшого сумніву в цьому краще промовчати, ніж обдурити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 січня для Близнят

Говорити в цей день можна якнайменше, а мовчати – якнайбільше, інакше незабаром доведеться пошкодувати про сказані – зопалу чи з необережності – слова.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 січня для Раків

На нових знайомих, які з'являться у вашому житті цього дня, необхідно справити гарне враження – серед них може бути людина, від якої безпосередньо залежатиме ваше майбутнє.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 січня для Левів

Успішними обіцяють бути будь-які дії, спрямовані на пошуки нової роботи: можна відправляти резюме, вирушати на співбесіди або телефонувати знайомим, які можуть скласти вам протекцію.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 січня для Дів

Сьогодні зірки нагородять вас рідкісною красномовністю, за допомогою якої ви зможете переконати у своїй правоті навіть найупертішого і не готового до пошуку консенсусу опонента.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 січня для Терезів

Після обіду на вас може накотити несподівана втома, тому всі важливі побутові справи бажано планувати на першу половину дня, тоді вам вдасться впоратися з ними швидко та практично без зусиль.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 січня для Скорпіонів

Час рідкісної продуктивності, протягом якого вам невідомо вдасться переробити таку кількість домашніх післясвяткових справ, на яку у вас зазвичай йде від кількох днів до тижня.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 січня для Стрільців

Можна розпочати будь-які переговори зі своїми домашніми: всі будуть налаштовані слухати – і чути – одне одного, тому вдасться вирішити навіть найстаріші та найскладніші проблеми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 січня для Козорогів

Не варто ображати людей, які перебувають поряд – насамперед, рідних і близьких, навіть якщо стосовно вас вони поводитимуться не найкращим чином: ваша надмірна реакція все одно виявиться неадекватною.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 січня для Водоліїв

Рідкісна чарівність, якою в цей день наділять вас зірки, дасть вам можливість зачарувати навіть похмурих і недоброзичливих людей — наприклад, бабусь, що сидять біля під'їзду.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 січня для Риб

Зробити день позитивним допоможе горезвісне позитивне мислення: чим більше ви думатимете про хороше, тим більше його виявиться у вашому житті – і навпаки, так що робіть правильні висновки.

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