Гороскоп на 8 січня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших днів місячного календаря

Один із найскладніших днів місячного календаря, негативна енергія якого не найкращим чином позначається на нашому житті й роботі.

Ми стаємо не лише чутливими, а й недовірливими та вразливими, нас дуже легко образити – ми болісно реагуємо на будь-які, навіть цілком нешкідливі та нейтральні слова, тому необхідно добре думати, перш ніж щось сказати. Час також несприятливий для торгових операцій, особливо купівлі чогось – у будь-якому придбанні з часом виявиться прихований брак.

Овен

Зірки наполегливо рекомендують розпочати підготовку до нових, серйозних і перспективних проєктів, а от братися до їх реалізації сьогодні не варто – умови для цього ще не склалися.

Телець

Енергію, в якій сьогодні не буде нестачі, рекомендується витрачати на справді потрібні й важливі справи, а не розтринькувати на дрібниці: так ви швидко знесилитеся, нічого до ладу не зробивши.

Близнята

Вирушаючи до магазинів, пам'ятайте про необхідність дотримуватися розумної частки економії, інакше ви можете купити половину асортименту магазинів, що неабияк виснажить ваш банківський рахунок.

Рак

Важливе життєве рішення бажано відкласти на кілька днів – сьогодні вам навряд чи вдасться оцінити всі фактори, а отже, великий ризик помилки, яка згодом негативно позначиться на розвитку подій.

Лев

Будь-які цілі – як професійні, так і особисті – цього дня досягаються лише чесним шляхом: обман, можливо, й дозволить досягти свого, але згодом правда однаково вийде назовні.

Діва

Поповнити запас позитивної енергії, яка вже вичерпалася, можна, спілкуючись із тими, у кого її завжди в надлишку – насамперед маленькими дітьми та улюбленими домашніми тваринами.

Терези

Не найвдаліший день для реалізації нових проєктів – все від початку піде не так, як замислювалося, тому від гарної ідеї доведеться відмовитися, краще довести до пуття вже розпочаті, але не закінчені справи.

Скорпіон

Необхідно діяти відповідно до прислів'я про те, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників: у будь-якій справі розраховувати доведеться лише на себе, зате й успіх ні з ким ділити не доведеться.

Стрілець

Як на роботі, так і вдома не варто хапатися за всі справи одразу – оскільки прислів'я про двох зайців ще ніхто не скасовував, ви ризикуєте нічого не встигнути, а згодом шкодуватимете, що день минув даремно.

Козоріг

У стосунках із близькою людиною важливо якомога менше говорити, інакше є ризик сказати зайве: як результат, у закоханих справа може дійти до розриву, а у сімейних пар – до розлучення.

Водолій

Спокусі купити що-небудь цього дня необхідно чимдуж опиратися: нове придбання – з великою ймовірністю – або виявиться бракованим, або дуже швидко припинить подобатися.

Риби

Досягти взаєморозуміння з діловими партнерами не вдасться, тому переговори з ними краще перенести на інший день – сьогодні будь-які розмови виявляться порожніми, а час – витраченим марно.

Читайте також: