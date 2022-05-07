Гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню вийдуть темні інстинкти

Гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню вийдуть темні інстинкти

Один із найскладніших днів у місячному циклі, коли на перший план виходить темна сторона кожної особи.

Будь-яка – навіть найдобріша і найсвітліша – людина може відчути бажання зробити або сказати щось погане, за що згодом їй обов'язково стане соромно. На поверхню вийдуть темні інстинкти, які в інші дні все приховують від сторонніх очей, і визначатимуть наміри та поведінку. Велика ймовірність не тільки сварок та конфліктів, а й травм, тому девіз дня: обережність і ще раз обережність!

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 травня для Овнів

Сприятливий час для очищення організму на всіх рівнях – як фізичному, так і ментальному: звільнити від шлаків тіло допоможе детокс-дієта, піст чи лікувальне голодування, а душу – вірші та класична музика.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 травня для Тельців

Негатив, що накопичився у душі, бажано спрямувати на бездушні предмети – наприклад, тарілки чи подушки, а ось своїх близьких бажано оберігати – сварка з ними може затягнутися надовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 травня для Близнят

Тривожність, яку ви відчуєте від самого ранку, буде зумовлена впливом Місяця, тож не варто сприймати її за передчуття серйозних неприємностей, вже завтра вона розсіється, наче дим.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 травня для Раків

Активна діяльність не дасть очікуваного результату, тому не варто планувати на сьогодні велику кількість справ, краще дозволити собі раніше закінчити роботу і трохи відпочити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 травня для Левів

Необхідно дослухатися до зауважень, які сьогодні можуть робити близькі – і не дуже – люди: у них буде присутнє зерно істини, тому необхідно взяти їх до уваги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 травня для Дів

Небажано реагувати на недружні випади людей навколо, яких сьогодні не бракуватиме: адекватної відповіді ви їм все одно не дасте, а енергію витратите даремно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 травня для Терезів

Зірки рекомендують вам сьогодні якнайбільше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота: робіть більше перерв, під час яких бажано вийти на вулицю та пройтися швидким кроком.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 травня для Скорпіонів

Якщо у вашому оточенні є токсичні люди, намагайтеся уникати спілкування з ними: вони свідомо шукатимуть конфлікту, залучившись до якого, ви відчуєте себе зовсім знесиленими.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 травня для Стрільців

Поганий настрій розвіється, щойно ви опануєте себе і почнете активно діяти: наприклад, прибирати у квартирі, прати чи готувати їжу на тиждень наперед.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 травня для Козорогів

День сприятливий для спілкування з друзями, особливо, якщо ви давно з ними не бачилися: щира розмова покращить настрій, який від самого ранку залишає бажати кращого.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 травня для Водоліїв

Не варто носити з собою велику суму грошей, якщо, звісно, ви не хочете стати жертвою злодіїв чи шахраїв, та й узагалі обережність сьогодні не буде зайвою – радше навпаки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 травня для Риб

Перш ніж засуджувати іншу людину, подумайте про обставини, що супроводжували її негідний вчинок: можливо, ви зумієте якщо не виправдати, то хоча б зрозуміти її.

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