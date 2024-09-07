Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна скаржитися на долю

Цього дня, який астрологи вважають часом повсюдного кохання, не можна відкрито висловлювати своє невдоволення.

Особливо це актуально для неділі – заборона стосується взаємин із близькими людьми: сім'єю – любими людьми, батьками та дітьми – і друзями. Не варто також нарікати на долю: якщо прийняти все, як є, зірки поставляться до нас прихильно і допоможуть зробити життя кращим, якщо ж почати скаржитися, ситуація може погіршитися. А ще цей час сприятливий для пошуку зниклих речей і навіть людей: екстрасенсорні і телепатичні здібності, що відкрилися, зроблять це можливим.

Овен

Роблячи зауваження оточенню, – як близьким, так і малознайомим – людям, необхідно уникати різкості та категоричності: тільки так можна буде, не образивши, донести зміст свого посилу та переконати його у своїй правоті.

Телець

Друзі та близькі сьогодні пробачать вам усе, окрім гордовитості та бажання повчати: перш ніж вчити життя інших, представникам вашого знака непогано було б подумати про те, чи вони є взірцем для наслідування.

Близнята

День, навіть незважаючи на необхідність підтягнути робочі справи, потрібно – як і належить у вихідний – повністю присвятити відпочинку, особливо якщо є можливість провести час зі своєю сім'єю.

Рак

Тим представникам знака, у яких давно назріла необхідність з'ясувати стосунки з близькою людиною, щиро поговоривши з нею, кращого часу для розмови не знайти – скористайтеся шансом.

Лев

Стан спокою та умиротворення, який відвідає вас від самого ранку, необхідно зберегти до вечора – найпростіше це зробити, уникаючи людей та процесів, які виводять вас зі стану душевної рівноваги.

Діва

Небажано концентруватися на проблемі, яка існує у вашому житті, — так ви підживлюєте її своєю енергією, а от якщо "відпустити" її, вона втратить сили і зникне сама собою.

Терези

Запастись енергією на наступний робочий тиждень можна буде, залучаючи у своє життя позитив – спілкуючись із коханими людьми та маленькими дітьми, слухаючи приємні новини, читаючи улюблені книжки та слухаючи музику.

Скорпіон

Якщо представники вашого знака знають, що когось образили, сьогодні вони зможуть загладити свою провину: несподівано для них самих знайдуться потрібні для цього слова, а про сприятливу атмосферу подбають зірки.

Стрілець

Представникам вашого знака, впевненим у тому, що вони все знають краще за інших, іноді все-таки варто дослухатися до думки оточення: цілком можливо, що воно допоможе вам вибрати правильний шлях.

Козоріг

Намагайтеся бодай сьогодні – ненадовго! – відмовитися від роботи та присвятити день відпочинку – найкраще провести час на природі: погуляти у найближчому парку, з'їздити до лісу чи на озеро.

Водолій

Можливо, близькі вам люди, помітивши, що ви марно намагаєтеся вирішити якусь – особисту чи побутову проблему, запропонують вам свою допомогу – не відмовляйтеся від неї: їхні зусилля виявляться до речі.

Риби

Не можна ігнорувати знаки, які цього дня може надсилати вам доля: найімовірніше, вона захоче про щось вас попередити, і йдеться зовсім необов'язково про щось погане – у неї для вас гарний подарунок.

Читайте також: