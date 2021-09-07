Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який розділиться на дві частини

Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який розділиться на дві частини

День, який чітко ділиться на дві частини.

У першій половині доби яскраво виражений негатив — його проявом стане нервова напруженість, що переростає в агресію. Пережити цей час без втрат зможуть ті, хто максимально дистанціюється від оточення і зосередиться на виконуваній роботі. На щастя, вже після обіду розпечена атмосфера поступово охолоне до комфортних температур і людям буде легше спілкуватися одне з одним.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 вересня для Овнів

Відчувши головний біль і слабкість, не варто вдаватися до пігулок: хворобливий стан, швидше за все, викликаний перевтомою, тому до речі буде відпочинок — як активний, так і пасивний.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 вересня для Тельців

Працюючи над завданням, яке ви поставите перед собою цього дня, важливо йти до неї крок за кроком, не відволікаючись на дрібниці — найгірше, що ви сьогодні можете зробити, це витратити енергію, яка б'є через край, даремно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 вересня для Близнят

Сни нинішньої ночі можуть виявитися переривчастими, скуйовдженим і не мають логічного зв'язку між своїми епізодами, їх необхідно запам'ятати — в них може міститися важлива життєва підказка.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 вересня для Раків

Рішення важливого питання з близькою людиною бажано перенести на другу половину дня — зранку ви обидва будете налаштовані занадто категорично і нетерпимо, тому спілкування може привести до сварки.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 вересня для Левів

День, протягом якого — у всякому разі, до обіду — важливо тримати себе в руках, не допускаючи сплеску емоцій: він може стати причиною прикрої сварки з колегами і, що особливо неприємно, з начальством.

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Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 вересня для Дів

Якщо ділових переговорів, запланованих заздалегідь, уникнути не можна, призначайте їх на другу половину дня — в першій вам навряд чи вдасться досягти хоч якоїсь домовленості.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 вересня для Терезів

Навіть вроджена дипломатичність не допоможе вам домогтися справедливості і захистити слабких: обставини складуться так, що саме ви будете виглядати кривдником, так що не варто ризикувати репутацією.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 вересня для Скорпіонів

Сьогодні вам не рекомендується робити різкі рухи, бігати — і навіть ходити швидким кроком — а також піднімати тяжкості: будь-яка активність здатна спричинити травми, тому від неї потрібно відмовитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 вересня для Стрільців

Хапатися то за одне, то за інше — не найкраща тактика вирішення професійних питань: необхідно з самого ранку скласти детальний план і суворо його дотримуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 вересня для Козорогів

Необхідно утриматися від ризикованих жартів і двозначних натяків на адресу оточення: будучи неправильно зрозумілими, вони можуть стати причиною тривалого і серйозного конфлікту.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 вересня для Водоліїв

Енергію, відпущену вам сьогодні понад, необхідно витрачати обачно — тільки на вирішення тих питань, які дійсно важливі для вас, все інше може зачекати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 вересня для Риб

Потрібно — незважаючи на жодні зовнішні обставини — зберігати гарний настрій, який буде супроводжувати вас від самого ранку: так, необхідно слухати не пустопорожні розмови оточення, а улюблену музику.

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