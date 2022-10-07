Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку: день активних дій

День сприятливий для активних дій у всіх сферах діяльності – від професійної до особистої.
Проте досягти успіху у всьому не вдасться, тож необхідно обрати один – особливо важливий – напрямок і, як кажуть у таких випадках, бити в одну точку. Беручи до уваги, що цей день – вихідний, можна припустити, що йдеться про господарську діяльність: наведення ладу в будинку виявиться не лише корисною, але і приємною справою.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 жовтня для Овнів
Спілкуючись із рідними та близькими людьми, намагайтеся не робити їм критичних зауважень: образа, яку вони приховують, з великою часткою ймовірності призведе до серйозного тривалого конфлікту.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 жовтня для Тельців
День, коли важко позбутися спогадів, які нагадують про колишні події та людей, які в них брали участь: скористайтеся відчуттям дежавю для того, щоб зрозуміти, в чому ви колись помилилися.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 жовтня для Близнят
Братися до реалізації серйозних професійних проєктів не варто вже хоча б тому, що на календарі вихідний, а ось підбирати "хвости", які у вас зараз є, не тільки можна, а й потрібно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 жовтня для Раків
День сприятливий для того, щоб позбавитися тяжких спогадів минулого, які переслідують вас останнім часом: обставини складуться таким чином, що ви зможете "закрити гештальт".
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 жовтня для Левів
Вирішуючи, як вчинити в кожному конкретному – найімовірніше, пов'язаному з особистим життям – випадку, не варто слухати поради від людей з вашого оточення – дослухатися потрібно лише до своїх власних думок.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 жовтня для Дів
Напруження у стосунках із близькою людиною, яке засмучує вас вже доволі тривалий час, пов'язане з відсутністю взаєморозуміння – відверто поговоривши, ви нарешті зможете помиритися.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 жовтня для Терезів
У випадковій суперечці не варто відстоювати свою правоту будь-що – залиште іншій людині право на її власну точку зору, навіть якщо вам вона здається помилковою.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 жовтня для Скорпіонів
Вам буде важко виконувати будь-яку – навіть найпростішу – домашню роботу: швидке знесилення, найімовірніше, пов'язане не з нездужанням, а втомою: скористайтеся вихідним, щоб відновити сили.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 жовтня для Стрільців
Чим би ви сьогодні не займалися, тримайте темп: варто вам його зменшити – і всі заплановані на сьогодні справи ви будете змушені відкласти на потім.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 жовтня для Козорогів
Можна вирушати в будь-які поїздки – як подорожі, так і відрядження: перешкод на шляху не виникне, а всі заплановані справи вдасться виконати легко і з задоволенням.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 жовтня для Водоліїв
Можна розпочинати ремонт і будівництво – роботи не перетворяться на стихійне лихо, а завершаться доволі швидко, до того ж результат перевершить усі – навіть найсміливіші – очікування.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 жовтня для Риб
Важливо звертати увагу на інформацію, яка надходить із різних джерел: у "купі" марних відомостей вдасться знайти кілька важливих фактів, які можна буде використовувати в роботі.
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