Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли відбувається дуель між силами добра і зла

Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли відбувається дуель між силами добра і зла

День, коли відбувається дуель між силами добра і зла, яка зачіпає всі сфери нашого життя, — від побутової та особистої до професійної.

Як правило, найсильніше — негативний — вплив він робить на людей із нестійкою психікою: недовірливих, вразливих і ті, які легко впадають у відчай — їм буде здаватися, що весь світ налаштований проти них. Найкращий спосіб уникнути таких відчуттів — робота, благо, енергії сьогодні буде хоч відбавляй.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 жовтня для Овнів

Не давайте "доброзичливцям" збити вас з робочого настрою, який ви будете відчувати від самого ранку, тоді сил і енергії вистачить на здійснення найсміливіших і перспективних професійних планів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 жовтня для Тельців

Найголовніше в спілкуванні з оточенням — нікому не говорити грубощів і не робити уїдливих зауважень, це створить атмосферу небажаної ворожості як в робочому колективі, так і в сім'ї.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 жовтня для Близнят

Потребуючи підказки щодо того, як діяти в тій чи тій — непростій ситуації — звертайте увагу на знаки, які надсилатиме доля — один з них доведеться вам дуже до речі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 жовтня для Раків

Небажано пробачати двозначні жарти і різкі зауваження, які можуть робити найрізноманітніші — як близькі, так і малознайомі — люди: варто показати, що ви можете відповісти відповідним чином.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 жовтня для Левів

У першій половині дня з вами несподівано може статися напад дратівливості: він буде обумовлений негативним впливом Місяця, тому триватиме недовго.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 жовтня для Дів

Пристрасті, які можуть бушувати сьогодні у вашій душі, можна буде вгамувати, придумавши собі корисне і захопливе заняття: можна, наприклад, зробити переставляння в квартирі або вишити пошивку для диванної подушки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 жовтня для Терезів

У конфлікті між близькими людьми бажано дотримуватися нейтралітету — прийнявши сторону когось одного, ви, швидше за все, скривдите і розсердите другого — знову налагодити з ним взаємини буде непросто.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 жовтня для Скорпіонів

Не варто відкидати критику, яку ви можете почути на свою адресу: важливо не тільки дослухатися до неї, але і зробити з неї правильні — конструктивні — висновки на майбутнє.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 жовтня для Стрільців

Властивий вам перфекціонізм може перешкодити закінчити розпочатий проєкт: діючи відповідно до принципу "краще — ворог хорошого", можна переробляти його до нескінченності.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 жовтня для Козорогів

Необдумані слова близької людини можуть стати одкровенням: ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді до вас ставиться, — швидше за все, відкриття буде приємним.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 жовтня для Водоліїв

Кипучу енергію цього дня необхідно вольовим зусиллям спрямувати на вирішення конкретних завдань, в іншому разі можна зруйнувати все навколо, включаючи взаємини з дорогими вам людьми.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 жовтня для Риб

З начальством сьогодні краще не сперечатися: будучи в поганому настрої, воно може чіплятися до будь-яких дрібниць, а ви, швидше за все, за словом в кишеню не полізете — стосунки будуть серйозно зіпсовані.

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