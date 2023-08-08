Гороскоп на 9-10 серпня для всіх знаків зодіаку: дні реалізації серйозних проєктів

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – час реалізації серйозних – глобальних – проєктів.

Можна вживати рішучих кроків і в цьому напрямку, не побоюючись перешкод, підводних каменів і недоброзичливих витівок конкурентів. Загалом люди сьогодні максимально приязні стосовно одне одного, тому допомога – в разі потреби – може прийти з несподіваного боку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9-10 серпня для Овнів

Можна – і потрібно – складати плани на майбутнє: цими днями ви особливо чітко бачитимете перспективи, яких потрібно прагнути, і зможете точно визначити, як швидше і якісніше досягти цілей.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9-10 серпня для Тельців

Знань, які є у вас у запасі, вистачить для вирішення будь-якого – навіть дуже складного – професійного завдання, але якщо з'явиться можливість навчитися чогось нового, не варто від неї відмовлятися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9-10 серпня для Близнят

Вирішенню важливих питань може стати на заваді розсіяність, яку ви можете відчути в цей час, тому бажано перенести їх на кілька днів, коли ви зможете на них зосередитися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9-10 серпня для Раків

Надавши допомогу комусь із близьких, ви забезпечите собі прихильність цієї людини, яка найближчим часом виявиться для вас дуже важливою, тож не будьте скупими на добрі справи.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9-10 серпня для Левів

Намагаючись знайти відповідь на важливе запитання, проговоріть ситуацію, а також усі можливі виходи з неї вголос – так вам буде легше зрозуміти, що саме від вас вимагається, і знайти шляхи вирішення.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9-10 серпня для Дів

Від роботи над серйозними проєктами краще відмовитися – досягти успіху цими днями однаково не вдасться, а отже, потрібно зайнятися справами, які не мають особливої важливості, але мають бути зроблені.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9-10 серпня для Терезів

Необхідно звертати увагу на ідеї, які спадуть вам на думку цими днями: можливо, вони здадуться вам фантастичними, але добре продумавши способи їхнього втілення в життя, ви зрозумієте, що їх легко реалізувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9-10 серпня для Скорпіонів

Небажано давати поради людям навколо, навіть якщо вони вас про це попросять: велика ймовірність того, що згодом людина спробує звинуватити вас у своїх помилках і, як наслідок, у невдачах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9-10 серпня для Стрільців

Кращий спосіб зберегти чужу таємницю – одразу ж забути про неї, інакше великий ризик не втримати язика за зубами, а це може стати причиною серйозного конфлікту з людиною, яка вам про неї розповіла.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9-10 серпня для Козорогів

Незважаючи на те, що до досягнення поставленої вами перед собою професійної мети залишилося лише кілька кроків, намагайтеся пригальмувати: активні дії призведуть до протилежного результату.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9-10 серпня для Водоліїв

Якщо ви хочете почути від когось із близьких чітку відповідь на поставлене вами запитання, задайте його в цей час: нинішній місячний день робить людей правдивими – вони фізично не зможуть збрехати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9-10 серпня для Риб

Час сприятливий для викладачів: знання, якими вони сьогодні поділяться з учнями, впадуть у благодатний ґрунт – ви дуже швидко побачите, що вони засвоїли почуті ними факти.

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