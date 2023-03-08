Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли все повертається бумерангом

День, коли все, що відбувається з людиною, є невипадковим – будь-який процес був запущений нею самою деякий час тому.

Тому запитання "За що?" необхідно переформатувати на інше, яке звучить так: "Що я для цього зробила?" Це дасть можливість зрозуміти сенс і механізм того, що і як відбувається, а також допоможе вирішити проблеми, якщо, звісно, такі є. Цього дня бумерангом повертаються як злі, так і добрі справи, тож він ясно покаже, яким шляхом – правильним чи ні – йде людина.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 березня для Овнів

На можливу агресію з боку людей, які вас оточують, краще не відповідати взагалі, якщо ж такої можливості не буде, побажайте їм здоров'я – це найкращий спосіб впоратися з токсичними людьми.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 березня для Тельців

Красномовність і впевненість, якими ви володітимете в цей час, дозволять переконати у своїй правоті навіть найнезговірливіших опонентів – скористайтеся цими якостями, щоб домовитися з ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 березня для Близнят

Вирішуючи важливе життєве – або професійне – питання, не слухайте чужих порад – ніхто не розбереться в ситуації, що склалася, краще за вас самих, тож довіряйте своєму внутрішньому голосу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 березня для Раків

Зрозуміти, коли ви пішли не тією життєвою стежкою, можна буде, скориставшись простою психологічною тактикою: "відмотати" події останнього часу назад і відшукати в них вихідну точку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 березня для Левів

Від такого улюбленого вами слогану "мета виправдовує засоби" сьогодні краще відмовитися – це може призвести до того, що мети не буде досягнута, а засоби стануть причиною бумеранга, який прилетить дуже швидко.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 березня для Дів

Не варто відмовлятися від своїх поглядів і переконань, навіть якщо вас до цього примушуватимуть люди, від яких ви залежите: зробивши це, ви згодом пошкодуєте, але виправити щось уже не вдасться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 березня для Терезів

Рішуче діяти можна лише в тому разі, якщо кожен ваш крок буде ретельно прорахований і обдуманий, інакше бажано просуватися до мети, не поспішаючи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 березня для Скорпіонів

День просто призначений для того, щоб займатися благодійністю: все, що ви зробите сьогодні, незабаром повернеться до вас сторицею, тому ви особисто зацікавлені в тому, щоб ваші справи були добрими.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп для Стрільців

Побутові клопоти, якими ви будете змушені займатися сьогодні, вимагатимуть такого ж чіткого плану, як і професійні, та й дотримуватися його доведеться так само ретельно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 березня для Козорогів

День, проведений вдома, в безпосередньому контакті з близькими людьми, загрожує сварками й конфліктами, тому важливо час від часу відпочивати одне від одного – хоча б виходити на прогулянку до найближчого парку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 березня для Водоліїв

Спілкування зі своїм оточенням необхідно звести до мінімуму – надто великий ризик зіткнення з неадекватними людьми; виняток варто зробити лише для тих, у чиєму психічному здоров'ї ви цілковито впевнені.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 березня для Риб

Від будь-якого вибору, навіть якщо це стосуватиметься лише сорту апельсинів у супермаркеті, краще відмовитися – велика ймовірність купити те, що – після повернення додому – захочеться викинути до сміттєвого відра.

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